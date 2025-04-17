Гепаризин® (Heparhizine®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1106,88
Экономия при брони: -89,13 грн
1017,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1607,08
Экономия при брони: -154,49 грн
1452,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1374,55 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1596,21
Экономия при брони: -142,28 грн
1453,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1478,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1609,35
Экономия при брони: -157,77 грн
1451,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1579,30
Экономия при брони: -126,71 грн
1452,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1579,90
Экономия при брони: -121,28 грн
1458,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
604,80
Экономия при брони: -32,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1611,16
Экономия при брони: -158,24 грн
1452,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1562,54
Экономия при брони: -109,95 грн
1452,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1566,46
Экономия при брони: -112,53 грн
1453,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн