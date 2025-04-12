Фитогастрол (Phytogastrol)
Фитогастрол инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 г сбора содержит ромашки цветков (Matricariae flores) 200 мг, листьев мяты перечной (Menthae piperitae folia) 200 мг, укропа пахучего плодов (Anethi graveolentis fructus) 200 мг, аира корневищ (Calami rhizomata) 200 мг, солодки корней (Glycyrrhizae radices) 200 мг.
Лекарственная форма
Сбор.
Основные физико-химические свойства:
измельченное сырье: смесь неоднородных кусочков желтовато-коричневого цвета с беловато-желтыми, желтыми, зелеными, светло-зелеными, светло-коричневыми вкраплениями;
порошок крупный: смесь неоднородных кусочков желтовато-коричневого цвета с беловатыми, беловато-желтыми, темно-зелеными вкраплениями.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы.
Код АТС А16АХ.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат оказывает спазмолитическое, противовоспалительное, желчегонное, обволакивающее, ветрогонное действие, нормализует секрецию желудочных желез.
Показания
В комплексной терапии заболеваний пищеварительного тракта (гастрит, функциональная диспепсия, синдром раздраженного кишечника).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Калькулезный холецистит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, повышенная кислотность желудочного сока, нарушение функции печени и почек. Спазмофилия, круп, бронхиальная астма. Органические поражения сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), артериальная гипертензия, гипокалиемия тяжелая степень ожирения.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Возможно снижение эффективности антацидов, блокаторов Н2-рецепторов (ранитидина, фамотидина). Одновременное применение с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), тиазидными и петлевыми диуретиками, адренокортикостероидами и слабительными средствами может усилить гипокалиемию.
Особенности применения
Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени. Пациентам с желудочно-пищеводным рефлюксом (изжогой) следует с осторожностью применять препарат, поскольку возможно усиление изжоги.
Способ применения и дозы
1 столовую ложку сбора поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и нагревать на кипящей водяной бане 15 мин, охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить и отжать. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять по ⅓ стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. Перед применением настой взболтать.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Фильтр-пакеты отжать. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде по ½ стакана 2–3 раза в день за 30 мин до еды.
Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2–8 °С) не более 2 суток.
Продолжительность курса лечения зависит от характера заболевания и определяется врачом.
Дети
Препарат не применяют детям младше 12 лет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции. В случае появления нежелательных симптомов следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.
Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 г в пачках с внутренним пакетом; по 1,5 г в фильтр-пакете, по 20 фильтр-пакетов в пачке или в пачке с внутренним пакетом.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.