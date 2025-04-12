1 столовую ложку сбора поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и нагревать на кипящей водяной бане 15 мин, охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить и отжать. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять по ⅓ стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. Перед применением настой взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Фильтр-пакеты отжать. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде по ½ стакана 2–3 раза в день за 30 мин до еды.

Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2–8 °С) не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения зависит от характера заболевания и определяется врачом.