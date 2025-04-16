Фитогастрол (Phytogastrol)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
103,80
Экономия при брони: -15,50 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
105,90
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,76
Экономия при брони: -4,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,05
Экономия при брони: -3,49 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
103,80
Экономия при брони: -15,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Лисового, 34
7.3 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,71
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
8.3 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
105,90
Экономия при брони: -17,60 грн