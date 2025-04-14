Фитогастрол (Phytogastrol)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
96,24
Экономия при брони: -6,09 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,89
Экономия при брони: -6,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
105,90
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,89
Экономия при брони: -4,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,18
Экономия при брони: -5,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
97,35
Экономия при брони: -5,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 34
7.6 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
7.6 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
8.2 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
8.4 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,50
Экономия при брони: -5,35 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
8.9 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,71
Экономия при брони: -5,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
9.0 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,26
Экономия при брони: -4,81 грн