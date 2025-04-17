Фитогастрол (Phytogastrol)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,35
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
105,90
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,79
Экономия при брони: -6,24 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
103,80
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,55
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,21
Экономия при брони: -3,76 грн
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Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
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Экономия при брони: -2,53 грн
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Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
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Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
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Аптека низких цен
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Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
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Экономия при брони: -4,43 грн
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Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
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Экономия при брони: -11,10 грн
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Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
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Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
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Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
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