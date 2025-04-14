Фитогастрол (Phytogastrol)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Одесса
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,47
Экономия при брони: -4,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,24
Экономия при брони: -3,69 грн
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,21
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,12
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
5.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 15
6.4 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Адмирал
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
6.8 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,02
Экономия при брони: -5,46 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
7.0 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Біла ромашка
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
9.3 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
74,27
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 33
9.9 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,76
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 68
11.8 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"