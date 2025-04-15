Фитогастрол (Phytogastrol)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,83
Экономия при брони: -4,29 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
96,00
Экономия при брони: -5,55 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,10
Экономия при брони: -21,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,10
Экономия при брони: -21,50 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
103,80
Экономия при брони: -19,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,97
Экономия при брони: -5,42 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,48
Экономия при брони: -3,92 грн
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, ул. Варшавская, 193
3.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Ощад аптека
Львов, ул. Зеленая, 115-А
3.4 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Ощад аптека
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
105,90
Экономия при брони: -21,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"