Фитогастрол (Phytogastrol)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,30
Экономия при брони: -20,24 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
105,90
Экономия при брони: -23,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 15
2.0 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Виталюкс
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,41
Экономия при брони: -3,86 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,46
Экономия при брони: -2,71 грн
Мед-сервис
Киев, пл. Печерская, 1
2.4 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
103,90
Экономия при брони: -22,31 грн