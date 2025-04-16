Фитогастрол (Phytogastrol)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
105,90
Экономия при брони: -15,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,18
Экономия при брони: -5,62 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
103,80
Экономия при брони: -13,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
6.8 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
8.6 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,00
Экономия при брони: -15,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
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Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
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Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 77
98.9 км
Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
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Фитогастрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
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