фармакодинамика. Везомни — это комбинированный препарат, содержащий два действующих вещества — солифенацин и тамсулозин. Эти действующие вещества имеют независимые и взаимодополняющие механизмы влияния для лечения при симптомах со стороны нижних мочевых путей (СНМП), при доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), при наличии симптомов наполнения мочевого пузыря.

Солифенацин — селективный конкурентный антагонист мускариновых рецепторов, не обладает сродством к другим рецепторам, ферментам или ионным каналам. Солифенацин обладает высоким сродством к мускариновым М 3 -рецепторам, и меньшим сродством к мускариновым М 1 и М 2 -рецепторам.

Тамсулозин — блокатор α 1 -адренорецепторов. Тамсулозин селективно и конкурентно связывается с постсинаптическими α 1 -адренорецепторами, особенно с подтипами α 1 A и α 1 D, отвечающими за расслабление гладких мышц нижних отделов мочевых путей.

Солифенацин облегчает проявления симптомов наполнения мочевого пузыря (ирритативные симптомы), связанные с действием ацетилхолина, который активирует М 3 -холинорецепторы в мочевом пузыре. Ацетилхолин активирует сократительную функцию стенки мочевого пузыря, которая проявляется в виде ургентных позывов к мочеиспусканию или недержанию мочи.

Тамсулозин улучшает симптомы опорожнения, повышая максимальную скорость потока мочи, уменьшает выраженность симптомов обструкции, расслабляя гладкие мышцы предстательной железы, шейки мочевого пузыря и уретры. Также улучшает наполнение мочой мочевого пузыря.

Фармакокинетика. Исследование биодоступности при многократном приеме показало, что фармакокинетика при применении препарата Везомни сопоставляется с фармакокинетикой при одновременном приеме солифенацина и тамсулозина.

Всасывание. После многократного приема препарата Везомни время достижения C max (t max ) для солифенацина варьирует в промежутке 4,27 и 4,76 ч в различных исследованиях, для тамсулозина — 3,47–5,65 ч соответственно. C max для солифенацина варьировала между 26,5 и 32,0 нг/мл, для тамсулозина — между 6,56 и 13,3 нг/мл. Значение AUC для солифенацина колебалось от 528 до 601 нг/ч/мл, а тамсулозина — от 97,1 до 222 нг/ч/мл. Биодоступность солифенацина составляла около 90%, в то время как тамсулозин всасывается на 70–79% применяемой дозы.

Проведено исследование применения препарата Везомни в разовой дозе одновременно с приемом пищи, во время приема пищи с низким содержанием жира, при употреблении низкокалорийного завтрака и во время приема пищи с высоким содержанием жира и высококалорийного завтрака. После приема пищи с высоким содержанием жира, высококалорийного завтрака отмечалось повышение показателя C max для тамсулозина на 54% по сравнению с приемом лекарственного средства натощак, при котором AUC увеличивается на 33%. Фармакокинетика солифенацина не изменяется при приеме пищи с низким содержанием жира, употреблении низкокалорийного завтрака и во время приема пищи с высоким содержанием жира и высококалорийного завтрака.

Одновременное применение солифенацина и тамсулозина OCAS приводит к повышению C max в 1,19 раза и увеличению AUC тамсулозина в 1,24 раза по сравнению с AUC тамсулозина OCAS при монотерапии. Отсутствуют показатели влияния тамсулозина на фармакокинетику солифенацина.

Выведение. После однократного приема препарата Везомни T ½ солифенацина колебался от 49,5 до 53 ч; тамсулозина — от 12,8 до 14 ч.

Многократное применение верапамила в дозе 240 мг одновременно с препаратом Везомни приводит к повышению C max солифенацина на 60% и увеличению AUC — на 63%, в то время как для тамсулозина C max повышается до 115% и AUC увеличивается — до 122%. Изменения C max и AUC не являются клинически значимыми.

Результаты анализа фармакокинетических данных во время проведения третьей фазы клинических исследований свидетельствуют о вариабельности фармакокинетики тамсулозина в зависимости от возраста, роста и концентрации в крови α 1 -кислого гликопротеина. Увеличение AUC ассоциируется с повышением α 1 -кислого гликопротеина и возраста, в то время как снижение AUC ассоциируется со снижением роста. Кроме того, повышение уровня гамма-глутамилтранспептидазы связано с высокими показателями AUC. Эти изменения показателей AUC не являются клинически значимыми.

Информацию о фармакокинетике действующих веществ комбинированного лекарственного средства дополняют фармакокинетические свойства препарата Везомни.

Солифенацин

Всасывание. Время достижения C max (t max ) не зависит от дозы и составляет от 3 до 8 ч после приема нескольких доз. Значения C max и AUC возрастают пропорционально дозе от 5 до 40 мг. Биодоступность составляет примерно 90%.

Распределение. Объем распределения солифенацина после в/в введения препарата составляет около 600 л. Примерно 98% солифенацина связывается с белками плазмы крови, прежде всего с α 1 -кислым гликопротеином.

Метаболизм. Солифенацин метаболизируется медленно, оказывает низкий эффект первого прохождения. Солифенацин активно метаболизируется в печени, главным образом с участием CYP 3A4. Однако существуют альтернативные пути метаболизма, которые могут влиять на метаболизм солифенацина. Системный клиренс солифенацина составляет около 9,5 л/ч. После приема в плазме крови определялся (кроме солифенацина) один фармакологически активный метаболит (4R-гидроксисолифенацин) и три неактивных метаболита (N-глюкуронид, N-оксид и 4R-гидрокси-N-оксид солифенацина).

Выведение. После однократного применения дозы 10 мг 14С-меченного солифенацина около 70% радиоактивности выявлено в моче и 23% — в кале в течение 26 дней. В моче примерно 11% радиоактивности определено в неизмененном виде в форме активного вещества, около 18% — как N-оксидный метаболит, 9% — 4R-гидрокси-N-оксидного метаболита и 8% — в виде 4R-гидроксиметаболита (активный метаболит).

Тамсулозин

Всасывание. Для тамсулозина в форме OCAS, t max находится в диапазоне от 4 до 6 ч после нескольких доз по 0,4 мг/сут. C max и AUC возрастают пропорционально дозе от 0,4 до 1,2 мг. Биодоступность составляет примерно 57%.

Распределение. Объем распределения тамсулозина после в/в введения составляет около 16 л. Примерно 99% тамсулозина связывается с белками плазмы крови, прежде всего с α 1 -кислым гликопротеином.

Метаболизм. Тамсулозин имеет низкий эффект первого прохождения, метаболизируется медленно. Тамсулозин активно метаболизируется в печени, главным образом с участием CYP 3A4 и CYP 2D6. Системный клиренс тамсулозина составляет около 2,9 л/ч. Большая часть применяемого тамсулозина присутствует в плазме крови в виде неизмененной активного вещества.

Ни один из метаболитов не был активнее исходного вещества.

Выведение. В случае применения однократной дозы 0,2 мг 14С-меченного тамсулозина через 1 нед лечения около 76% радиоактивности выводится с мочой и 21% — с калом. В моче выявлено примерно 9% радиоактивности в неизмененном виде в форме активного вещества, около 16% — в виде сульфата о-диетилованого тамсулозина и 8% — как о-этоксифеноксил-уксусной кислоты.

Характеристики в специальных группах пациентов

Пациенты пожилого возраста. В исследованиях клинической фармакологии и биодоступности возраст пациентов составил от 19 до 79 лет. После применения препарата Везомни высокие показатели концентрации выявлены у лиц пожилого возраста, хотя отмечалось почти полное совпадение с отдельными показателями у более молодых пациентов. Препарат Везомни можно применять у лиц пожилого возраста.

Почечная недостаточность. Препарат Везомни применяют у пациентов с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести, однако следует соблюдать осторожность при применении у лиц с тяжелой почечной недостаточностью.

Фармакокинетика препарата Везомни не изучалась у пациентов с почечной недостаточностью.

Следующие данные отражают информацию о почечной недостаточности, характерной для каждого из действующих веществ препарата.

Солифенацин. AUC и C max солифенацина у пациентов с легкой и средней степенью тяжести почечной недостаточности незначительно отличаются от соответствующих показателей у здоровых добровольцев. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≤30 мл/мин) экспозиция солифенацина значительно выше — повышение C max составляет около 30%, AUC — >100% и T ½ — >60%. Отмечена статистически значимая взаимосвязь между клиренсом креатинина и клиренсом солифенацина. Фармакокинетика у пациентов, которым проводили гемодиализ, не изучалась.

Тамсулозин. Проводили сравнение фармакокинетики тамсулозина у 6 пациентов с легкой и средней степенью тяжести почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≥30 — <70 мл/мин/1,73 м2) или с почечной недостаточностью от средней до тяжелой степени (≤30 мл/мин/1,73 м2) и у 6 здоровых пациентов (клиренс креатинина ≥90 мл/мин/1,73 м2). Отмечены изменения общей концентрации тамсулозина в плазме крови вследствие изменения связи с α 1 -кислым гликопротеином, активная концентрация тамсулозина гидрохлорида, а также внутренний клиренс оставались относительно стабильными. Фармакокинетика тамсулозина у пациентов с последней стадией почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин/1,73 м2) не изучалась.

Печеночная недостаточность. Препарат Везомни применяют у пациентов с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести, но противопоказан для лиц с тяжелой печеночной недостаточностью.

Фармакокинетика препарата Везомни не изучалась у пациентов с почечной недостаточностью.

Следующие данные отражают информацию о печеночной недостаточности, характерной для каждого из действующих веществ препарата.

Солифенацин. У пациентов с умеренной печеночной недостаточностью (7–9 баллов по шкале Чайлд-Пью) величина C max не изменяется, AUC — увеличивается на 60%, T ½ увеличивается в 2 раза.

Фармакокинетика у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью не исследовалась.

Тамсулозин. Проводили сравнение фармакокинетики тамсулозина у 8 пациентов с умеренной печеночной недостаточностью (7–9 баллов по шкале Чайлд-Пью) и у 8 здоровых пациентов. Отмечены изменения общей концентрации тамсулозина в плазме крови вследствие изменения связи с α 1 -кислым гликопротеином, активная концентрация тамсулозина гидрохлорида значительно не изменялась, а внутренний клиренс неактивного тамсулозина менялся умеренно (32%). Фармакокинетика тамсулозина у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью не изучалась.