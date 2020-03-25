Везомни (Vesomni) (251951) - инструкция по применению ATC-классификация
Везомни инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Везомни — это комбинированный препарат, содержащий два действующих вещества — солифенацин и тамсулозин. Эти действующие вещества имеют независимые и взаимодополняющие механизмы влияния для лечения при симптомах со стороны нижних мочевых путей (СНМП), при доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), при наличии симптомов наполнения мочевого пузыря.
Солифенацин — селективный конкурентный антагонист мускариновых рецепторов, не обладает сродством к другим рецепторам, ферментам или ионным каналам. Солифенацин обладает высоким сродством к мускариновым М3-рецепторам, и меньшим сродством к мускариновым М1 и М2-рецепторам.
Тамсулозин — блокатор α1-адренорецепторов. Тамсулозин селективно и конкурентно связывается с постсинаптическими α1-адренорецепторами, особенно с подтипами α1A и α1D, отвечающими за расслабление гладких мышц нижних отделов мочевых путей.
Солифенацин облегчает проявления симптомов наполнения мочевого пузыря (ирритативные симптомы), связанные с действием ацетилхолина, который активирует М3-холинорецепторы в мочевом пузыре. Ацетилхолин активирует сократительную функцию стенки мочевого пузыря, которая проявляется в виде ургентных позывов к мочеиспусканию или недержанию мочи.
Тамсулозин улучшает симптомы опорожнения, повышая максимальную скорость потока мочи, уменьшает выраженность симптомов обструкции, расслабляя гладкие мышцы предстательной железы, шейки мочевого пузыря и уретры. Также улучшает наполнение мочой мочевого пузыря.
Фармакокинетика. Исследование биодоступности при многократном приеме показало, что фармакокинетика при применении препарата Везомни сопоставляется с фармакокинетикой при одновременном приеме солифенацина и тамсулозина.
Всасывание. После многократного приема препарата Везомни время достижения Cmax (tmax) для солифенацина варьирует в промежутке 4,27 и 4,76 ч в различных исследованиях, для тамсулозина — 3,47–5,65 ч соответственно. Cmax для солифенацина варьировала между 26,5 и 32,0 нг/мл, для тамсулозина — между 6,56 и 13,3 нг/мл. Значение AUC для солифенацина колебалось от 528 до 601 нг/ч/мл, а тамсулозина — от 97,1 до 222 нг/ч/мл. Биодоступность солифенацина составляла около 90%, в то время как тамсулозин всасывается на 70–79% применяемой дозы.
Проведено исследование применения препарата Везомни в разовой дозе одновременно с приемом пищи, во время приема пищи с низким содержанием жира, при употреблении низкокалорийного завтрака и во время приема пищи с высоким содержанием жира и высококалорийного завтрака. После приема пищи с высоким содержанием жира, высококалорийного завтрака отмечалось повышение показателя Cmax для тамсулозина на 54% по сравнению с приемом лекарственного средства натощак, при котором AUC увеличивается на 33%. Фармакокинетика солифенацина не изменяется при приеме пищи с низким содержанием жира, употреблении низкокалорийного завтрака и во время приема пищи с высоким содержанием жира и высококалорийного завтрака.
Одновременное применение солифенацина и тамсулозина OCAS приводит к повышению Cmax в 1,19 раза и увеличению AUC тамсулозина в 1,24 раза по сравнению с AUC тамсулозина OCAS при монотерапии. Отсутствуют показатели влияния тамсулозина на фармакокинетику солифенацина.
Выведение. После однократного приема препарата Везомни T½ солифенацина колебался от 49,5 до 53 ч; тамсулозина — от 12,8 до 14 ч.
Многократное применение верапамила в дозе 240 мг одновременно с препаратом Везомни приводит к повышению Cmax солифенацина на 60% и увеличению AUC — на 63%, в то время как для тамсулозина Cmax повышается до 115% и AUC увеличивается — до 122%. Изменения Cmax и AUC не являются клинически значимыми.
Результаты анализа фармакокинетических данных во время проведения третьей фазы клинических исследований свидетельствуют о вариабельности фармакокинетики тамсулозина в зависимости от возраста, роста и концентрации в крови α1-кислого гликопротеина. Увеличение AUC ассоциируется с повышением α1-кислого гликопротеина и возраста, в то время как снижение AUC ассоциируется со снижением роста. Кроме того, повышение уровня гамма-глутамилтранспептидазы связано с высокими показателями AUC. Эти изменения показателей AUC не являются клинически значимыми.
Информацию о фармакокинетике действующих веществ комбинированного лекарственного средства дополняют фармакокинетические свойства препарата Везомни.
Солифенацин
Всасывание. Время достижения Cmax (tmax) не зависит от дозы и составляет от 3 до 8 ч после приема нескольких доз. Значения Cmax и AUC возрастают пропорционально дозе от 5 до 40 мг. Биодоступность составляет примерно 90%.
Распределение. Объем распределения солифенацина после в/в введения препарата составляет около 600 л. Примерно 98% солифенацина связывается с белками плазмы крови, прежде всего с α1-кислым гликопротеином.
Метаболизм. Солифенацин метаболизируется медленно, оказывает низкий эффект первого прохождения. Солифенацин активно метаболизируется в печени, главным образом с участием CYP 3A4. Однако существуют альтернативные пути метаболизма, которые могут влиять на метаболизм солифенацина. Системный клиренс солифенацина составляет около 9,5 л/ч. После приема в плазме крови определялся (кроме солифенацина) один фармакологически активный метаболит (4R-гидроксисолифенацин) и три неактивных метаболита (N-глюкуронид, N-оксид и 4R-гидрокси-N-оксид солифенацина).
Выведение. После однократного применения дозы 10 мг 14С-меченного солифенацина около 70% радиоактивности выявлено в моче и 23% — в кале в течение 26 дней. В моче примерно 11% радиоактивности определено в неизмененном виде в форме активного вещества, около 18% — как N-оксидный метаболит, 9% — 4R-гидрокси-N-оксидного метаболита и 8% — в виде 4R-гидроксиметаболита (активный метаболит).
Тамсулозин
Всасывание. Для тамсулозина в форме OCAS, tmax находится в диапазоне от 4 до 6 ч после нескольких доз по 0,4 мг/сут. Cmax и AUC возрастают пропорционально дозе от 0,4 до 1,2 мг. Биодоступность составляет примерно 57%.
Распределение. Объем распределения тамсулозина после в/в введения составляет около 16 л. Примерно 99% тамсулозина связывается с белками плазмы крови, прежде всего с α1-кислым гликопротеином.
Метаболизм. Тамсулозин имеет низкий эффект первого прохождения, метаболизируется медленно. Тамсулозин активно метаболизируется в печени, главным образом с участием CYP 3A4 и CYP 2D6. Системный клиренс тамсулозина составляет около 2,9 л/ч. Большая часть применяемого тамсулозина присутствует в плазме крови в виде неизмененной активного вещества.
Ни один из метаболитов не был активнее исходного вещества.
Выведение. В случае применения однократной дозы 0,2 мг 14С-меченного тамсулозина через 1 нед лечения около 76% радиоактивности выводится с мочой и 21% — с калом. В моче выявлено примерно 9% радиоактивности в неизмененном виде в форме активного вещества, около 16% — в виде сульфата о-диетилованого тамсулозина и 8% — как о-этоксифеноксил-уксусной кислоты.
Характеристики в специальных группах пациентов
Пациенты пожилого возраста. В исследованиях клинической фармакологии и биодоступности возраст пациентов составил от 19 до 79 лет. После применения препарата Везомни высокие показатели концентрации выявлены у лиц пожилого возраста, хотя отмечалось почти полное совпадение с отдельными показателями у более молодых пациентов. Препарат Везомни можно применять у лиц пожилого возраста.
Почечная недостаточность. Препарат Везомни применяют у пациентов с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести, однако следует соблюдать осторожность при применении у лиц с тяжелой почечной недостаточностью.
Фармакокинетика препарата Везомни не изучалась у пациентов с почечной недостаточностью.
Следующие данные отражают информацию о почечной недостаточности, характерной для каждого из действующих веществ препарата.
Солифенацин. AUC и Cmax солифенацина у пациентов с легкой и средней степенью тяжести почечной недостаточности незначительно отличаются от соответствующих показателей у здоровых добровольцев. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≤30 мл/мин) экспозиция солифенацина значительно выше — повышение Cmax составляет около 30%, AUC — >100% и T½ — >60%. Отмечена статистически значимая взаимосвязь между клиренсом креатинина и клиренсом солифенацина. Фармакокинетика у пациентов, которым проводили гемодиализ, не изучалась.
Тамсулозин. Проводили сравнение фармакокинетики тамсулозина у 6 пациентов с легкой и средней степенью тяжести почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≥30 — <70 мл/мин/1,73 м2) или с почечной недостаточностью от средней до тяжелой степени (≤30 мл/мин/1,73 м2) и у 6 здоровых пациентов (клиренс креатинина ≥90 мл/мин/1,73 м2). Отмечены изменения общей концентрации тамсулозина в плазме крови вследствие изменения связи с α1-кислым гликопротеином, активная концентрация тамсулозина гидрохлорида, а также внутренний клиренс оставались относительно стабильными. Фармакокинетика тамсулозина у пациентов с последней стадией почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин/1,73 м2) не изучалась.
Печеночная недостаточность. Препарат Везомни применяют у пациентов с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести, но противопоказан для лиц с тяжелой печеночной недостаточностью.
Фармакокинетика препарата Везомни не изучалась у пациентов с почечной недостаточностью.
Следующие данные отражают информацию о печеночной недостаточности, характерной для каждого из действующих веществ препарата.
Солифенацин. У пациентов с умеренной печеночной недостаточностью (7–9 баллов по шкале Чайлд-Пью) величина Cmax не изменяется, AUC — увеличивается на 60%, T½ увеличивается в 2 раза.
Фармакокинетика у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью не исследовалась.
Тамсулозин. Проводили сравнение фармакокинетики тамсулозина у 8 пациентов с умеренной печеночной недостаточностью (7–9 баллов по шкале Чайлд-Пью) и у 8 здоровых пациентов. Отмечены изменения общей концентрации тамсулозина в плазме крови вследствие изменения связи с α1-кислым гликопротеином, активная концентрация тамсулозина гидрохлорида значительно не изменялась, а внутренний клиренс неактивного тамсулозина менялся умеренно (32%). Фармакокинетика тамсулозина у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью не изучалась.
Показания Везомни
лечение симптомов наполнения мочевого пузыря (императивные позывы к мочеиспусканию, учащенное мочеиспускание) средней и тяжелой степени и симптомов опорожнения мочевого пузыря (обструктивных симптомов), связанных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) у мужчин, у которых неэффективна монотерапия.
Применение Везомни
взрослые мужчины, включая лиц пожилого возраста. Принимать внутрь 1 таблетку препарата Везомни (6 мг/0,4 мг) 1 раз в сутки независимо от приема пищи. Максимальная суточная доза препарата Везомни составляет 1 таблетку (6 мг/0,4 мг). Таблетки принимают целиком, не разжевывая и не измельчая.
Пациенты с почечной недостаточностью. Влияние почечной недостаточности на фармакокинетику препарата Везомни не изучали. Однако хорошо изучено влияние на фармакокинетику отдельных действующих веществ препарата (см. Фармакокинетика). Препарат Везомни можно назначать пациентам с легкой и умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина >30 мл/мин). Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≤30 мл/мин) необходимо применять препарат с осторожностью и не превышать максимальной суточной дозы.
Пациенты с нарушением функции печени. Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику препарата Везомни не изучали. Однако хорошо изучено влияние на фармакокинетику отдельных действующих веществ препарата (см. Фармакокинетика). Препарат Везомни можно назначать пациентам с легкой печеночной недостаточностью (оценка по шкале Чайлд-Пью ≤7). Пациентам с умеренной печеночной недостаточностью (оценка по шкале Чайлд-Пью 7–9) следует применять препарат с осторожностью и не превышать максимальной суточной дозы. Для пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (оценка по шкале Чайлд-Пью >9) применение препарата Везомни противопоказано.
Умеренные и мощные ингибиторы цитохрома Р450 3А4. Препарат Везомни следует применять с осторожностью пациентам, которые одновременно получают лечение умеренными или мощными ингибиторами CYP 3A4 (такими как верапамил, кетоконазол, ритонавир, нелфинавир, итраконазол).
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующим веществам или любому из вспомогательных веществ. Гемодиализ. Тяжелая печеночная недостаточность. Тяжелая почечная недостаточность, при которой применяют мощные ингибиторы цитохрома Р450 (CYP) 3A4, например кетоконазол. Умеренные нарушения функции печени, при которых также применяют мощные ингибиторы CYP 3A4, например кетоконазол.
Тяжелые желудочно-кишечные заболевания (включая токсический мегаколон), миастения гравис или глаукома и наличие рисков развития этих заболеваний. Наличие в анамнезе ортостатической гипотензии.
Побочные эффекты
препарат Везомни может вызвать антихолинергические побочные реакции легкой и средней степени тяжести. Наиболее частыми побочными реакциями были сухость во рту (9,5%), запор (3,2%) и диспепсия (включая боль в животе, 2,4%). Часто отмечались другие побочные реакции, такие как головокружение (1,4%), затуманивание зрения (1,2%), повышенная утомляемость (1,2%) и нарушение эякуляции (включая ретроградную эякуляцию, 1,5%). Серьезной побочной реакцией, которая наблюдалась во время лечения препаратом Везомни при проведении клинических исследований, была острая задержка мочеиспускания (0,3%, нечасто). Частота побочных реакций определяется следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 до <1/10); нечасто (≥1000 до <1/100); редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), неизвестно (нельзя оценить на основе имеющихся данных).
|Классы систем органов
|Частота побочных реакций, отмеченных во время клинических исследований препарата Везомни
|Частота побочных реакций, наблюдаемых для отдельных действующих веществ
|Солифенацин 5 и 10 мг#
|Тамсулозин 0,4 мг#
|Инфекции и инвазии
|Инфекции мочевыводящих путей
|Нечасто
|Цистит
|Нечасто
|Со стороны иммунной системы
|Анафилактические реакции
|Неизвестно*
|Со стороны метаболизма и пищеварения
|Снижение аппетита
|Неизвестно*
|Гиперкалиемия
|Неизвестно *
|Со стороны психики
|Галюцинации
|Очень редко*
|Спутанность сознания
|Очень редко*
|Бред
|Неизвестно*
|Со стороны нервной системы
|Головокружение
|Часто
|Редко*
|Часто
|Сонливость
|Нечасто
|Дисгевзия
|Нечасто
|Головная боль
|Редко*
|Нечасто
|Обморок
|Редко
|Со стороны органа зрения
|Затуманивание зрения
|Часто
|Часто
|Синдром атонического зрачка (IFIS, вариант синдрома суженного зрачка)
|Неизвестно**
|Сухость слизистой оболочки глаз
|Нечасто
|Глаукома
|Неизвестно*
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Сердцебиение
|Нечасто
|Трепетание/фибрилляция желудочков сердца (torsade de pointes)
|Неизвестно*
|Удлинение интервала Q–T на ЭКГ
|Неизвестно*
|Фибрилляция предсердий
|Неизвестно*
|Аритмия
|Неизвестно*
|Тахикардия
|Неизвестно*
|Сосудистые нарушения
|Ортостатическая гипотензия
|Нечасто
|Со стороны дыхательной системы
|Ринит
|Нечасто
|Сухость слизистой оболочки носа
|Нечасто
|Одышка
|Неизвестно *
|Дисфония
|Неизвестно *
|Со стороны пищеварительной системы
|Сухость слизистой оболочки рототовой полости
|Часто
|Очень часто
|Диспепсия
|Часто
|Часто
|Запор
|Часто
|Часто
|Нечасто
|Тошнота
|Часто
|Нечасто
|Боль в животе
|Часто
|Гастроэзофагеальный рефлюкс
|Нечасто
|Диарея
|Нечасто
|Сухость слизистой оболочки горла
|Нечасто
|Рвота
|Редко*
|Нечасто
|Обструкция кишечника
|Редко
|Обструкция прямой кишки
|Редко
|Необструктивная кишечная непроходимость
|Неизвестно*
|Дискомфорт в животе
|Неизвестно*
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Заболевания печени
|Неизвестно*
|Патологические изменения показателей печеночных проб
|Неизвестно*
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Зуд
|Нечасто
|Редко*
|Нечасто
|Сухость кожи
|Нечасто
|Сыпь
|Редко*
|Нечасто
|Крапивница
|Очень редко*
|Нечасто
|Отек Квинке
|Очень редко*
|Редко
|Синдром Стивенса – Джонсона
|Очень редко
|Мультиформная эритема
|Очень редко*
|Эксфолиативный дерматит
|Неизвестно*
|Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
|Мышечная слабость
|Неизвестно*
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Задержка мочи ***
|Нечасто
|Редко
|Затруднения при мочеиспускании
|Нечасто
|Почечная недостаточность
|Неизвестно*
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Нарушения эякуляции
|Часто
|Часто
|Приапизм
|Очень редко
|Другие
|Повышенная утомляемость
|Часто
|Нечасто
|Периферические отеки
|Нечасто
|Астения
|Нечасто
#В данную таблицу включены побочные реакции, характерные для солифенацина и тамсулозина, указанные в краткой характеристике обоих лекарственных средств.
*По данным пострегистрационного применения. Поскольку о данных явлениях сообщалось спонтанно в пострегистрационный период во всем мире, частоту явлений, роль солифенацина или тамсулозина и причинно-следственную связь нельзя достоверно установить.
**По данным пострегистрационного применения; отмечали во время операции по поводу катаракты и глаукомы.
***См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Безопасность препарата Везомни при длительном применении. Профиль побочных реакций, наблюдаемых при лечении продолжительностью до 1 года, был близок к зарегистрированным реакциям, отмеченным во время проведения 12-недельного исследования.
Описание выбранных побочных реакций. Информация о задержке мочи предоставлена в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ инструкции по применению препарата.
Пациенты пожилого возраста. Препарат Везомни показан для лечения при симптомах наполнения мочевого пузыря (императивные позывы к мочеиспусканию, частое мочеиспускание) от средней степени тяжести до тяжелой степени и при симптомах опорожнения мочевого пузыря (обструктивных симптомах), связанных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), отмечаемой у лиц пожилого возраста. Клинические исследования проводили у пациентов в возрасте от 45 лет до 91 года (в среднем — 65 лет). Побочные реакции у пациентов пожилого возраста подобные таковым в популяции младшего возраста.
Особые указания
препарат Везомни следует применять с осторожностью у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, риском развития задержки мочи, желудочно-кишечными обструктивными нарушениями; риском развития снижения моторики ЖКТ, с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы/гастроэзофагеального рефлюкса и/или одновременном приеме лекарственных средств, которые могут вызвать или обострить развитие эзофагита (например бисфосфонаты), при вегетативной нейропатии.
До начала лечения препаратом Везомни необходимо оценить другие возможные причины частого мочеиспускания (сердечная недостаточность или заболевание почек). При наличии инфекции мочевых путей необходимо назначить соответствующее антибактериальное лечение.
У пациентов с факторами риска возникновения удлинения интервала Q–T, такими как ранее установленный синдром удлиненного Q–T и гипокалиемия, при лечении солифенацина сукцинатом отмечено удлинение интервала Q–T и трепетание/фибрилляция желудочков сердца (torsade de pointes).
У некоторых пациентов, применявших солифенацина сукцинат и тамсулозин, сообщалось об отеке Квинке с обструкцией дыхательных путей. В случае возникновения отека Квинке применение препарата Везомни необходимо прекратить и далее его не принимать. Требуется принять соответствующие меры и назначить необходимое лечение.
У некоторых пациентов, принимавших солифенацина сукцинат, сообщалось об анафилактических реакциях. В случае возникновения анафилактических реакций прием лекарственного средства Везомни следует прекратить, принять соответствующие меры и назначить необходимое лечение.
Как и при применении других блокаторов α1-адренорецепторов, в отдельных случаях при лечении тамсулозином возможно снижение АД, в результате чего редко возможен обморок. Пациентов, начавших лечение препаратом Везомни, необходимо предупредить, что они должны сидеть или лежать при появлении первых признаков ортостатической гипотензии (головокружение, слабость) до исчезновения симптомов.
У некоторых пациентов, принимавших тамсулозина гидрохлорид, во время операции по поводу катаракты или глаукомы, или в случае предшествующего лечения с применением тамсулозина гидрохлорида, отмечался синдром атонического зрачка (IFIS, вариант синдрома суженного зрачка). Синдром IFIS может повышать риск возникновения офтальмологических осложнений во время и после операции. Таким образом, не рекомендуется начинать лечение с применением лекарственного средства Везомни пациентам, которым назначена операция по поводу катаракты или глаукомы. Отмена применения препарата Везомни за 2 нед до проведения операции по поводу катаракты или глаукомы теоретически считается положительной, но достоверно не установлена польза от прекращения лечения. В предоперационный период хирург и офтальмолог при планировании операции по поводу катаракты или глаукомы должны поинтересоваться у пациента о применении им препарата Везомни в настоящее время или в прошлом, для обеспечения соответствующих мер лечения при возможном возникновении IFIS во время операции.
Везомни следует применять с осторожностью при одновременном приеме с умеренными и мощными ингибиторами CYP 3A4 (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ), его не следует назначать в комбинации с мощными ингибиторами CYP 3A4, например кетоконазолом, у пациентов с наличием фенотипа с пониженным уровнем CYP 2D6 или у пациентов, принимающих мощные ингибиторы CYP 2D6, например пароксетин.
Применение в период беременности и кормления грудью. Везомни не показан для применения у женщин.
Фертильность. Не оценивалось влияние лекарственного средства Везомни на фертильность. Исследования солифенацина или тамсулозина на животных не показали вредного влияния на фертильность и раннее эмбриональное развитие.
Дети. Препарат не предназначен для применения у детей (в возрасте до 18 лет).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не проводилось никаких исследований о влиянии препарата Везомни на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Однако пациентов следует проинформировать о возможности возникновения таких реакций, как головокружение, помутнение зрения, усталость и нечастая повышенная сонливость, что может негативно повлиять на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Взаимодействия
взаимодействия с ингибиторами CYP 3A4 и 2D6. Одновременное применение солифенацина и кетоконазола (мощный ингибитор CYP 3A4) в дозе 200 мг/сут приводило к 1,4- и 2,0-кратному повышению Cmax и AUC солифенацина, тогда как прием кетоконазола в дозе 400 мг/сут приводил к 1,5- и 2,8-кратному повышению Cmax и AUC солифенацина.
При одновременном применении тамсулозина с кетоконазолом в дозе 400 мг/сут наблюдалось 2,2- и 2,8-кратное повышение Cmax и AUC тамсулозина соответственно.
При одновременном применении тамсулозина с циметидином, слабым ингибитором CYP 3A4 (по 400 мг каждые 6 ч), отмечалось 1,44-кратное увеличение AUC тамсулозина, тогда как Cmax существенно не изменялась. Препарат Везомни можно применять одновременно со слабыми ингибиторами CYP 3A4.
Одновременное применение тамсулозина с пароксетином, мощным ингибитором CYP 2D6 (по 20 мг/сут) приводило к 1,3- и 1,6-кратному повышению Cmax и увеличению AUC тамсулозина соответственно. Препарат Везомни можно применять одновременно с ингибиторами CYP 2D6.
Влияния ферментов индукции на фармакокинетические свойства солифенацина и тамсулозина не изучали. Поскольку солифенацин и тамсулозин метаболизируется с участием CYP 3A4, возможны фармакокинетические взаимодействия с индукторами CYP 3A4 (например рифампицином), которые могут снижать концентрацию солифенацина и тамсулозина в плазме крови.
Другие взаимодействия
Солифенацин. Солифенацин может уменьшать выраженность эффектов лекарственных средств, которые стимулируют моторику ЖКТ, таких как метоклопрамид и цизаприд. В исследованиях солифенацина in vitro отмечено, что солифенацин в терапевтических концентрациях не подавляет CYP 1A1/2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 или 3A4, поэтому не ожидается взаимодействий между солифенацином и лекарственными средствами, которые метаболизируются с участием этих CYP-ферментов. Применение солифенацина не изменяет фармакокинетики R-варфарина или S-варфарина или их влияние на протромбиновое время. Показано, что прием солифенацина практически не влияет на фармакокинетику дигоксина.
Тамсулозин. Одновременное применение тамсулозина с другими блокаторами α1-адренорецепторов может привести к гипотензивному действию. В исследованиях in vitro количество свободной фракции тамсулозина в плазме крови человека не изменялось при одновременном применении таких лекарственных средств, как диазепам, пропранолол, трихлорметиазид, хлормадинон, амитриптилин, диклофенак, глибенкламид, симвастатин или варфарин. Тамсулозин не изменяет количества свободной фракции диазепама, пропранолола, трихлорметиазида или хлормадинона, хотя диклофенак и варфарин могут повысить скорость выведения тамсулозина. Одновременное применение с фуросемидом приводит к снижению уровня тамсулозина в плазме крови, но поскольку уровень тамсулозина остается в пределах терапевтического диапазона, является приемлемым одновременное применение тамсулозина и фуросемида. Исследование тамсулозина in vitro показало, что в терапевтических концентрациях тамсулозин практически не угнетает CYP 1A2, 2С9, 2С19, 2D6, 2E1 или 3A4. Поэтому не ожидается никаких взаимодействий между тамсулозином и лекарственными средствами, которые метаболизируются при участии данных CYP-ферментов. Отсутствуют случаи взаимодействия тамсулозина при одновременном применении с атенололом, эналаприлом или теофиллином.
Передозировка
симптомы. Передозировка при применении комбинации солифенацина и тамсулозина может потенциально привести к тяжелому антихолинергическому эффекту с развитием острой артериальной гипотензии. Высокие дозы, принятые случайно во время проведения клинических исследований, соответствовали 126 мг солифенацина сукцината и 5,6 мг гидрохлорида тамсулозина. Эти дозы хорошо переносились, при приеме в течение 16 дней лечения сообщалось об умеренной сухости слизистой оболочки ротовой полости.
Лечение. В случае передозировки препарата солифенацина и тамсулозина пациенту следует принять активированный уголь. Может быть эффективным промывание желудка в течение первого часа после приема препарата, однако не следует вызывать рвоту.
Симптомы передозировки солифенацина, как и других антихолинергических лекарственных средств, можно устранить следующим образом:
- тяжелое антихолинергическое влияние на ЦНС, галлюцинации или другие выраженные нарушения: лечение с применением физостигмина или карбахола;
- судороги или выраженная возбудимость: лечение с применением бензодиазепинов;
- дыхательная недостаточность: лечение с применением ИВЛ;
- тахикардия: симптоматическое лечение, при необходимости; блокаторы β-адренорецепторов следует применять с осторожностью, поскольку сопутствующая передозировка тамсулозином потенциально может вызвать тяжелую гипотензию;
- задержка мочеиспускания: катетеризация.
Как и в случае применения других антимускаринових средств, в случае передозировки особое внимание следует уделять пациентам с установленным риском развития пролонгации интервала Q–T (например с гипокалиемией, брадикардией и одновременным применением лекарственных средств, которые могут удлинять интервал Q–T) и соответствующих ранее существовавших сердечных заболеваний (например ишемия миокарда, аритмия, сердечная недостаточность).
При острой гипотензии, которая возможна при передозировке тамсулозина, требуется симптоматическое лечение. Поскольку тамсулозин очень хорошо связывается с белками в плазме крови, гемодиализ малоэффективен.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.
ALL/2017/0003/UA/Dec/2017/Morion/15000