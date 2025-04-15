Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1153,65
Экономия при брони: -25,35 грн
1128,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1187,45
Экономия при брони: -45,45 грн
1142,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1074,30 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1153,65
Экономия при брони: -127,65 грн
1026,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,59
Экономия при брони: -110,59 грн
1068,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
782,08
Экономия при брони: -35,98 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
377,92
Экономия при брони: -21,78 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1026,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1184,49
Экономия при брони: -52,47 грн
1132,02 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
788,32
Экономия при брони: -45,37 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1131,46
Экономия при брони: -3,16 грн
1128,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
779,82
Экономия при брони: -38,68 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1222,04
Экономия при брони: -79,31 грн
1142,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1153,68
Экономия при брони: -25,38 грн
1128,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1177,31
Экономия при брони: -40,36 грн
1136,95 грн