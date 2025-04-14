Одесса (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1026,83 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1026,83 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1026,83 грн
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1155,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1143,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн