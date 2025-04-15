Львов (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1145,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1143,90 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1135,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1129,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1135,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1135,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1135,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
D.s.
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1146,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,00
Экономия при брони: -42,20 грн
1135,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
1.3 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
785,93
Экономия при брони: -28,35 грн