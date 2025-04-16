Николаев (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1173,21
Экономия при брони: -38,14 грн
1135,07 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1196,94
Экономия при брони: -68,61 грн
1128,33 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1243,57
Экономия при брони: -78,52 грн
1165,05 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1141,08 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1241,39
Экономия при брони: -83,86 грн
1157,53 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
801,31
Экономия при брони: -29,56 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1215,56
Экономия при брони: -56,01 грн
1159,55 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1210,34
Экономия при брони: -79,02 грн
1131,32 грн