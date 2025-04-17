Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1170,78
Экономия при брони: -35,12 грн
1135,66 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1026,83 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1170,98
Экономия при брони: -58,31 грн
1112,67 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1095,63 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
391,83
Экономия при брони: -21,42 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн