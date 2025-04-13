Харьков (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1243,03
Экономия при брони: -75,43 грн
1167,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1143,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,30
Экономия при брони: -52,10 грн
1126,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1251,06
Экономия при брони: -85,44 грн
1165,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1228,41
Экономия при брони: -68,22 грн
1160,19 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1088,22 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1098,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1152,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1098,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1103,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1252,83
Экономия при брони: -92,37 грн
1160,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1253,97
Экономия при брони: -145,19 грн
1108,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1148,88 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1249,31
Экономия при брони: -81,73 грн
1167,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1105,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Везомни таблетки с модифицированным высвобождением 6 мг + 0.4 мг блистер в пачке №30
Astellas Pharma Europe
1178,50 грн