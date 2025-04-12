Эвкабал® (Eucabal®)
Эвкабал инструкция по применению
Состав
Ксилометазолина гидрохлорид - 1 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакокинетика. Ксилометазолин является симпатомиметическим агентом, который воздействует на α-адренергические рецепторы.
Препарат вызывает сужение назальных кровеносных сосудов, уменьшая отек слизистой оболочки носа, придаточных пазух, улучшая тем самым носовое дыхание при заложенности носа и придаточных пазух.
Действие препарата начинается через несколько минут после применения и сохраняется до 12 ч.
Фармакодинамика. При местном применении препарат практически не абсорбируется, концентрация ксилометазолина в плазме крови настолько мала, что ее невозможно определить с помощью современных аналитических методов.
Показания Эвкабал
симптоматическое лечение заложенности носа при простуде, сенной лихорадке, аллергическом рините, синусите. Для облегчения оттока секрета при заболеваниях придаточных пазух носа. Как вспомогательная терапия при среднем отите (для устранения отека слизистой оболочки). Для облегчения проведения риноскопии.
Применение Эвкабал
перед введением препарата следует тщательно очистить носовую полость.
Эвкабал спрей. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет 3 раза в сутки по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход.
Эвкабал капли. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет ― по 2–4 капли в каждый носовой ход до 3 раз в сутки.
Эвкабал капли для детей. 1 капля препарата содержит 0,0125 мг ксилометазолина гидрохлорида. Детям в возрасте 2–5 лет препарат применять под наблюдением взрослых по 1–2 капли в каждый носовой ход 1–2 раза в сутки (через 8–10 ч), но не более 3 раз в каждый носовой ход в сутки.
Детям в возрасте 6–11 лет препарат применять под наблюдением взрослых по 2–4 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки.
Не следует применять более 3 раз в каждый носовой ход в сутки.
Продолжительность лечения препаратом зависит от течения заболевания и не должна превышать 10 дней подряд (Эвкабал спрей и Эвкабал капли) или 7 дней подряд (Эвкабал капли для детей).
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата, сухое воспаление слизистой оболочки носа (сухой ринит), острые коронарные заболевания, гипертиреоз, закрытоугольная глаукома, трансфеноидальная гипофизэктомия и хирургические вмешательства с обнажением мозговой оболочки в анамнезе. Сопутствующее лечение ингибиторами МАО и в течение 2 нед после прекращения их применения.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: реакции повышеной чувствительности, включая ангионевротический отек, сыпь, зуд.
Со стороны нервной системы: головная боль.
Со стороны органа зрения: преходящее ухудшение зрения.
Со стороны сердца: нерегулярное или учащенное сердцебиение.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: сухость или дискомфорт со стороны слизистой оболочки носа, ощущение жжения.
Со стороны ЖКТ: тошнота.
Общие нарушения и реакции в месте введения препарата: жжение в месте нанесения.
В случае появления любых нежелательных реакций следует прекратить лечение и обратиться к врачу.
Особые указания
препарат Эвкабал капли и Эвкабал спрей не применяют у детей в возрасте до 12 лет; Эвкабал капли для детей — не применяют у детей в возрасте до 2 лет, применение у детей в возрасте 2–11 лет рекомендуют только под присмотром взрослых. Эвкабал капли и Эвкабал спрей не следует применять дольше 10 дней подряд, Эвкабал капли для детей — дольше 7 дней подряд. Чересчур длительное или избыточное применение препарата может вызвать возобновление заложенности носа и/или атрофии слизистой оболочки носа. Препарат следует с осторожностью назначать пациентам, у которых при применении адренергических препаратов возникают сильные реакции, которые проявляются в виде бессонницы, головокружения, тремора, аритмии, повышения АД.
Не следует превышать рекомендуемую дозу препарата, особенно при лечении детей и лиц пожилого возраста.
Следует с осторожностью назначать препарат пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, АГ, больным сахарным диабетом, с заболеваниями щитовидной железы, феохромоцитомой, гипертрофией предстательной железы, а также не применять пациентам, которые получали сопутствующее лечение ингибиторами МАО и в течение 2 нед после прекращения их применения.
Каждую упаковку капель/спрея может использовать только один человек, чтобы избежать инфицирования.
Препарат содержит бензалкония хлорид, который может вызывать раздражение слизистой оболочки носа.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат нельзя применять в период беременности из-за сосудосуживающего действия.
Нет доказательств проявления побочного действия у младенцев, находящихся на грудном вскармливании. Неизвестно, проникает ли ксилометазолин в грудное молоко, поэтому женщинам, кормящим грудью, следует проявлять осторожность. Препарат можно применять в период кормления грудью только по рекомендации врача.
Фертильность. Надлежащие данные о влиянии препарата на фертильность отсутствуют. Поскольку системная экспозиция ксилометазолина гидрохлорида очень низкая, вероятность влияния на фертильность крайне низкая.
Дети. Препарат Эвкабал капли и Эвкабал спрей не следует применять для лечения детей в возрасте до 12 лет.
Эвкабал капли для детей не применяют у детей в возрасте до 2 лет. Применение препарата у детей в возрасте 2–11 лет рекомендуют только под присмотром взрослых.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Обычно препарат не оказывает или оказывает минимальное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Взаимодействия
ингибиторы МАО: ксилометазолин может усиливать действие ингибиторов МАО и индуцировать гипертонический криз. Не применять ксилометазолин у пациентов, которые принимают или принимали ингибиторы МАО в течение последних 2 нед.
При одновременном применении три- или тетрациклических антидепрессантов и симпатомиметиков возможно усиление симпатомиметического эффекта ксилометазолина, поэтому одновременное применение таких средств не рекомендуется.
При применении с блокаторами β-адренорецепторов препарат может вызывать бронхиальный спазм или снижение АД.
Передозировка
чрезмерное местное применение ксилометазолина гидрохлорида или его случайное попадание внутрь может привести к возникновению выраженного головокружения, повышенного потоотделения, значительного снижения температуры тела, головной боли, брадикардии, АГ, угнетения дыхания, комы и судорог. Повышенное АД может измениться на сниженное. Дети младшего возраста более чувствительны к токсичности, чем взрослые.
Всем пациентам с подозрением на передозировку следует назначить соответствующие поддерживающие мероприятия, а также, в случае необходимости, безотлагательное симптоматическое лечение под медицинским наблюдением. Медицинская помощь должна включать наблюдение пациента в течение нескольких часов. В случае тяжелой передозировки, сопровождающейся остановкой сердца, реанимационные мероприятия должны продолжаться не менее 1 ч.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.