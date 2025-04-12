препарат Эвкабал капли и Эвкабал спрей не применяют у детей в возрасте до 12 лет; Эвкабал капли для детей — не применяют у детей в возрасте до 2 лет, применение у детей в возрасте 2–11 лет рекомендуют только под присмотром взрослых. Эвкабал капли и Эвкабал спрей не следует применять дольше 10 дней подряд, Эвкабал капли для детей — дольше 7 дней подряд. Чересчур длительное или избыточное применение препарата может вызвать возобновление заложенности носа и/или атрофии слизистой оболочки носа. Препарат следует с осторожностью назначать пациентам, у которых при применении адренергических препаратов возникают сильные реакции, которые проявляются в виде бессонницы, головокружения, тремора, аритмии, повышения АД.

Не следует превышать рекомендуемую дозу препарата, особенно при лечении детей и лиц пожилого возраста.

Следует с осторожностью назначать препарат пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, АГ, больным сахарным диабетом, с заболеваниями щитовидной железы, феохромоцитомой, гипертрофией предстательной железы, а также не применять пациентам, которые получали сопутствующее лечение ингибиторами МАО и в течение 2 нед после прекращения их применения.

Каждую упаковку капель/спрея может использовать только один человек, чтобы избежать инфицирования.

Препарат содержит бензалкония хлорид, который может вызывать раздражение слизистой оболочки носа.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат нельзя применять в период беременности из-за сосудосуживающего действия.

Нет доказательств проявления побочного действия у младенцев, находящихся на грудном вскармливании. Неизвестно, проникает ли ксилометазолин в грудное молоко, поэтому женщинам, кормящим грудью, следует проявлять осторожность. Препарат можно применять в период кормления грудью только по рекомендации врача.

Фертильность. Надлежащие данные о влиянии препарата на фертильность отсутствуют. Поскольку системная экспозиция ксилометазолина гидрохлорида очень низкая, вероятность влияния на фертильность крайне низкая.

Дети. Препарат Эвкабал капли и Эвкабал спрей не следует применять для лечения детей в возрасте до 12 лет.

Эвкабал капли для детей не применяют у детей в возрасте до 2 лет. Применение препарата у детей в возрасте 2–11 лет рекомендуют только под присмотром взрослых.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Обычно препарат не оказывает или оказывает минимальное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.