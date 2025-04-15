Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,30 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
205,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
141,41
Экономия при брони: -43,56 грн
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
117,50
Экономия при брони: -7,94 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
180,93
Экономия при брони: -25,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
123,86
Экономия при брони: -5,63 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,57
Экономия при брони: -12,99 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
174,45
Экономия при брони: -7,93 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,30 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
184,10
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
114,06
Экономия при брони: -1,06 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
181,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
146,39
Экономия при брони: -0,39 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
113,52
Экономия при брони: -2,52 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
170,31
Экономия при брони: -8,31 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
179,80
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
114,84
Экономия при брони: -5,71 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
153,35
Экономия при брони: -5,13 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
181,70
Экономия при брони: -6,08 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,15
Экономия при брони: -46,28 грн
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
121,00
Экономия при брони: -18,21 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
172,46
Экономия при брони: -35,59 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
121,25
Экономия при брони: -25,93 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
151,30
Экономия при брони: -54,60 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
173,49
Экономия при брони: -66,57 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,73
Экономия при брони: -47,92 грн
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
122,66
Экономия при брони: -15,62 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
166,70
Экономия при брони: -44,60 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
112,99
Экономия при брони: -6,99 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,30 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
160,96
Экономия при брони: -5,96 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
140,01
Экономия при брони: -42,20 грн
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
116,40
Экономия при брони: -9,36 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
205,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
146,51
Экономия при брони: -48,64 грн
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
125,12
Экономия при брони: -15,88 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
179,03
Экономия при брони: -24,67 грн