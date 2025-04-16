Николаев (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,93
Экономия при брони: -29,92 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
167,14
Экономия при брони: -54,51 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,60
Экономия при брони: -30,59 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
206,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
121,30
Экономия при брони: -22,52 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
155,06
Экономия при брони: -45,35 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
172,99
Экономия при брони: -40,99 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
206,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
121,38
Экономия при брони: -23,96 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
146,71
Экономия при брони: -34,94 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
170,99
Экономия при брони: -40,37 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
121,68
Экономия при брони: -24,26 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
149,44
Экономия при брони: -37,67 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
176,12
Экономия при брони: -45,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
206,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека бам
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
206,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
206,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
119,10
Экономия при брони: -23,54 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
147,81
Экономия при брони: -48,91 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
170,45
Экономия при брони: -58,81 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
117,17
Экономия при брони: -19,74 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
143,56
Экономия при брони: -45,08 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
170,45
Экономия при брони: -57,99 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
116,29
Экономия при брони: -18,86 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
129,40
Экономия при брони: -30,92 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
183,78
Экономия при брони: -60,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma