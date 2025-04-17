Киев
Эвкабал® (Eucabal®)

Эвкабал® (Eucabal®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
190,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
106,50 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
135,00 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
153,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
179,71
Экономия при брони: -5,39 грн
174,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
100,50 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
133,00 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
165,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
190,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
167,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
123,64
Экономия при брони: -34,57 грн
89,07 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
146,03
Экономия при брони: -47,79 грн
98,24 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
179,07
Экономия при брони: -62,06 грн
117,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
190,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
87,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
125,07
Экономия при брони: -6,68 грн
118,39 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
151,19
Экономия при брони: -8,07 грн
143,12 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
179,71
Экономия при брони: -9,59 грн
170,12 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
87,11 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
95,93 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
105,73 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
190,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
110,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
124,57
Экономия при брони: -35,64 грн
88,93 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,33
Экономия при брони: -47,09 грн
98,24 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
183,74
Экономия при брони: -60,46 грн
123,28 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
190,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
114,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
116,73
Экономия при брони: -27,82 грн
88,91 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,80
Экономия при брони: -47,56 грн
98,24 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
174,04
Экономия при брони: -57,73 грн
116,31 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
90,24 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
134,89 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
123,35
Экономия при брони: -34,42 грн
88,93 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
146,87
Экономия при брони: -48,63 грн
98,24 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
180,93
Экономия при брони: -62,52 грн
118,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
99,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
153,00 грн
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