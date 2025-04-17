Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
190,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
179,71
Экономия при брони: -5,39 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
190,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
123,64
Экономия при брони: -34,57 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
146,03
Экономия при брони: -47,79 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
179,07
Экономия при брони: -62,06 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
190,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
125,07
Экономия при брони: -6,68 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
151,19
Экономия при брони: -8,07 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
179,71
Экономия при брони: -9,59 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
190,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
124,57
Экономия при брони: -35,64 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,33
Экономия при брони: -47,09 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
183,74
Экономия при брони: -60,46 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
144,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
190,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
116,73
Экономия при брони: -27,82 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,80
Экономия при брони: -47,56 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
174,04
Экономия при брони: -57,73 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
123,35
Экономия при брони: -34,42 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
146,87
Экономия при брони: -48,63 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
180,93
Экономия при брони: -62,52 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma