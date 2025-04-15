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Эвкабал® (Eucabal®)

Эвкабал® (Eucabal®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 171 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,30 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
192,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
95,28 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
129,00 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
151,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
115,62
Экономия при брони: -20,83 грн
94,79 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
142,70
Экономия при брони: -16,69 грн
126,01 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
180,20
Экономия при брони: -28,80 грн
151,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,30 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
174,50
Экономия при брони: -4,00 грн
170,50 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
129,46 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
182,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
95,05 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
129,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
152,00 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
142,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,30 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
199,40
Экономия при брони: -28,90 грн
170,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,30 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,80
Экономия при брони: -11,10 грн
134,70 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
198,20
Экономия при брони: -27,70 грн
170,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
118,55
Экономия при брони: -23,61 грн
94,94 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
143,96
Экономия при брони: -27,27 грн
116,69 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
186,30
Экономия при брони: -49,80 грн
136,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
122,04
Экономия при брони: -26,94 грн
95,10 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
153,61
Экономия при брони: -51,92 грн
101,69 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
171,06
Экономия при брони: -19,65 грн
151,41 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,30 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
139,40
Экономия при брони: -4,70 грн
134,70 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
191,80
Экономия при брони: -21,30 грн
170,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
196,90
Экономия при брони: -26,40 грн
170,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
147,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,30 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
186,00
Экономия при брони: -15,50 грн
170,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
101,63 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
148,73 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,30 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
153,80
Экономия при брони: -19,10 грн
134,70 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
197,70
Экономия при брони: -27,20 грн
170,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
90,56 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
133,50 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
153,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
185,80
Экономия при брони: -15,30 грн
170,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,30 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
179,80
Экономия при брони: -9,30 грн
170,50 грн
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