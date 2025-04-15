Львов (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,30 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
192,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
115,62
Экономия при брони: -20,83 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
142,70
Экономия при брони: -16,69 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
180,20
Экономия при брони: -28,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,30 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
174,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,30 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
199,40
Экономия при брони: -28,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,30 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,80
Экономия при брони: -11,10 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
198,20
Экономия при брони: -27,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
118,55
Экономия при брони: -23,61 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
143,96
Экономия при брони: -27,27 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
186,30
Экономия при брони: -49,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
122,04
Экономия при брони: -26,94 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
153,61
Экономия при брони: -51,92 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
171,06
Экономия при брони: -19,65 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,30 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
139,40
Экономия при брони: -4,70 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
191,80
Экономия при брони: -21,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
196,90
Экономия при брони: -26,40 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,30 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
186,00
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,30 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
153,80
Экономия при брони: -19,10 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
197,70
Экономия при брони: -27,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
185,80
Экономия при брони: -15,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,30 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,60 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
179,80
Экономия при брони: -9,30 грн