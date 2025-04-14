Киев
Эвкабал® (Eucabal®)

Эвкабал® (Eucabal®)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 373 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
95,48 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
116,09 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
119,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
95,73 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
115,79 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
119,52 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
177,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
94,86 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
129,00 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
157,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
121,19
Экономия при брони: -26,96 грн
94,23 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
141,45
Экономия при брони: -27,35 грн
114,10 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
182,46
Экономия при брони: -57,65 грн
124,81 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
122,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
97,92 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
123,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
92,06 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
123,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
126,03
Экономия при брони: -7,65 грн
118,38 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
172,18
Экономия при брони: -48,02 грн
124,16 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
184,00
Экономия при брони: -6,60 грн
177,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
95,24 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
115,25 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
120,08 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
97,72 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
123,27 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
98,28 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
123,41 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
98,30 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
122,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,10 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
182,40
Экономия при брони: -5,00 грн
177,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
115,45 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
120,25 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
151,95 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
107,20 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
132,10 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
162,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,19
Экономия при брони: -22,27 грн
97,92 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,10
Экономия при брони: -28,22 грн
116,88 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
172,09
Экономия при брони: -51,05 грн
121,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
95,68 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
120,22 грн
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