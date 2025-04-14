Харьков (адрес не указан)
Доступно в 373 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
121,19
Экономия при брони: -26,96 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
141,45
Экономия при брони: -27,35 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
182,46
Экономия при брони: -57,65 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
126,03
Экономия при брони: -7,65 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
172,18
Экономия при брони: -48,02 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
184,00
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,10 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
182,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
120,19
Экономия при брони: -22,27 грн
Эвкабал® капли капли 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
145,10
Экономия при брони: -28,22 грн
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma
172,09
Экономия при брони: -51,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Эвкабал® капли для детей капли 0.05 % флакон 10 мл №1
esparma
Эвкабал® спрей раствор назальный 0.1 % флакон 10 мл №1
esparma