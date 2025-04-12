Неванак® (Nevanac)
Неванак инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 мл суспензии содержит 1 мг непафенака;
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, карбомер 974Р, тилоксапол, динатрия эдетат дигидрат, маннит (E 421), натрия хлорид, натрия гидроксид и/или кислота соляная концентрированная (для регулирования рН), вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли глазные.
Основные физико-химические свойства: однородная суспензия от светло-желтого до светло-оранжевого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Нестероидные противовоспалительные препараты. Непафенак.
Код АТС S01B C10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Непафенак относится к нестероидным противовоспалительным и обезболивающим пролекарствам. После местного применения в глаз непафенак проникает в роговицу и с помощью гидролазы ткани глаза превращается в амфенак, нестероидный противовоспалительный препарат. Амфенак подавляет действие синтазы простагландина Н (ЦОГ), фермента, необходимого для выработки простагландинов.
Вторичная фармакология
В ходе исследований на животных было установлено, что у кроликов непафенак уменьшает проницаемость гематоретинального барьера одновременно с подавлением синтеза PGE2 (простагландина Е2). В условиях еx vivo было подтверждено, что однократная доза непафенака местно в глаза подавляет синтез простагландина в радужной оболочке/цилиарном теле (85 — 95%) и сетчатке/сосудистой оболочке (55%) на период до 6 часов и 4 часов соответственно.
Фармакодинамические свойства
Большинство гидролитических превращений происходит в сетчатке/сосудистой оболочке, затем в радужной оболочке/цилиарном теле и роговице в зависимости от степени васкуляризации ткани.
Результаты клинических исследований указывают на то, что глазные капли Неванак® не оказывают значительного влияния на внутриглазное давление.
Клинические эффекты
Предупреждение и лечение послеоперационной боли и воспаления, связанного с операцией по удалению катаракты.
Было проведено три основных исследования для оценки эффективности и безопасности применения препарата Неванак® (по 1 капле препарата в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (глаз) 3 раза в день) по сравнению с применением плацебо и/или кеторолака трометамола для предупреждения и лечения послеоперационной боли и воспаления у пациентов, которым проводили операцию по удалению катаракты. Во время исследований препарат начали применять за 1 день до проведения операции, продолжали применять в день операции и еще в течение 2–4 недель в послеоперационный период. Кроме того, почти все пациенты получали антибиотики с профилактической целью в соответствии с клинической практикой каждого из мест проведения клинического исследования.
В результате двух двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых исследований у пациентов, которым применяли препарат Неванак®, наблюдалось значительно меньшее воспаление (преципитаты во внутриглазной жидкости и опалесценция) в течение раннего послеоперационного периода и до конца лечения, чем у пациентов, которым применяли плацебо.
В ходе одного двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования с контролем активного компонента у пациентов, которым применяли препарат Неванак®, наблюдалось значительно меньшее воспаление, чем у тех, кому плацебо. Кроме того, препарат Неванак® продемонстрировал не более низкую эффективность по уменьшению глазной боли и воспаления по сравнению с кеторолаком 5 мг/мл и оказался более удобным в закапывании.
Значительно больший процент пациентов, которым применяли Неванак®, сообщил об отсутствии глазной боли после операции по удалению катаракты по сравнению с пациентами, которым применяли плацебо.
Уменьшение риска возникновения послеоперационного макулярного отека, связанного с операцией по удалению катаракты у пациентов, больных сахарным диабетом.
Для оценки эффективности и безопасности применения препарата Неванак® с целью предупреждения макулярного отека после осуществления операции по удалению катаракты было проведено три исследования (одно с участием пациентов, больных сахарным диабетом, два других — с участием пациентов без сахарного диабета). В ходе этих исследований препарат применяли за 1 день до операции, в день операции и в течение послеоперационного периода, длившегося до 90 дней.
В результате одного двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования с участием пациентов с диабетической ретинопатией было установлено, что у пациентов, которым применяли плацебо, макулярный отек наблюдался значительно чаще (16,7%), чем у пациентов, которым применяли препарат Неванак® (3 2%). У большего процента пациентов, которым применяли плацебо, наблюдалось снижение остроты зрения с коррекцией на более чем 5 строк в период с 7 по 90-й день (или при досрочном прекращении участия в исследовании) (11,5%) по сравнению с пациентами, которым применяли препарат Неванак® (5,6%). У большинства пациентов, которым применяли препарат Неванак®, было достигнуто улучшение остроты зрения с коррекцией на 15 строк по сравнению с пациентами, которым применяли плацебо, 56 8% по сравнению с 41,9% соответственно, р = 0,019.
Доклинические данные по безопасности
Доклинические данные не обнаружили никакого особого риска для человека на основе стандартных исследований безопасности, фармакологии, токсичности многократных доз и генотоксичности.
Долговременные исследования канцерогенных свойств непафенака не проводились.
В результате исследований влияния непафенака на репродуктивную функцию, проводившихся на крысах, при дозах ≥ 10 мг/кг, токсичных для матери, наблюдалась дистоция, повышенный риск постимплантационой потери, уменьшение массы тела и замедление роста эмбриона, а также снижение показателей выживания плода. Применение беременным крольчихам дозы 30 мг/кг, которое приводило к незначительной токсичности у крольчих, продемонстрировало статистически значимое увеличение частоты пороков развития плода.
Фармакокинетика.
Абсорбция
После закапывания глазных капель Неванак® 3 раза в день в оба глаза концентрация непафенака и амфенака в плазме крови большинства пациентов через 2 и 3 часа после применения соответственно была низкой, но такой, которая поддавалась количественному определению. Среднее постоянное значение концентрации в плазме Сmax непафенака и амфенака после местного применения составило 0,310 ± 0,104 нг/мл и 0,422 ± 0,121 нг/мл соответственно.
Распределение
Амфенак имеет высокое сродство с альбумином сыворотки крови. In vitro процент, который связывался с альбумином у крыс, альбумином у человека и сывороткой крови человека, составил 98,4%, 95,4% и 99,1% соответственно.
Исследование на крысах показало, что после приема внутрь однократной или многократных доз 14С-непафенака радиоактивно меченые вещества, связанные с активной субстанцией препарата, распространяются по всему телу.
Биотрансформация
Непафенак относительно быстро биоактивируется до амфенака с помощью внутриглазной гидролазы. После этого амфенак подвергается полному метаболизму до образования более полярных метаболитов, включая гидроксилирование ароматического кольца, что приводит к образованию глюкуронидного конъюгата. Радиохроматографический анализ до и после гидролиза β-глюкуронидазы показал, что все метаболиты были в форме конъюгатов с глюкуроновой кислотой, кроме амфенака. Амфенак преобладал в плазме, составляя примерно 13% общей радиоактивности плазмы. Вторым метаболитом, который в большом количестве присутствовал в плазме, оказался 5-гидроксинепафенак с показателем примерно 9% от общей радиоактивности при максимальной концентрации.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами: у человека непафенак и амфенак не подавляют метаболизм основных цитохромов Р450 (CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и 3А4) in vitro в концентрациях до 300 нг/мл. Таким образом, взаимодействие, связанное с CYP-опосредованным метаболизмом других лекарственных средств, применяемых одновременно, маловероятно. Взаимодействие, опосредованное связыванием с белком, также маловероятно.
Выведение
После приема 14С-непафенака здоровыми добровольцами было установлено, что вещество выводится с мочой, около 85%, тогда как через кишечник выводится около 6% дозы. Количество непафенака и амфенака в моче было не поддающимся количественному определению.
После приема однократной дозы препарата Неванак® 25 пациентам после операции по поводу удаления катаракты концентрацию веществ во внутриглазной жидкости измеряли через 15, 30, 45 и 60 минут после применения препарата. Максимальная концентрация вещества во внутриглазной жидкости наблюдалась через 1 час (концентрация непафенака составляла 177 нг/мл, концентрация амфенака — 44,8 нг/мл). Эти данные свидетельствуют о быстром проникновении активного вещества препарата в роговицу.
Показания
Неванак® применяют взрослым для:
- предотвращения и лечения боли и воспаления после операции по удалению катаракты;
- снижения риска возникновения макулярного отека после операции по удалению катаракты у пациентов, больных сахарным диабетом (см. раздел «Фармакологические свойства»).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу, любому из компонентов препарата или другим нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП).
Неванак® противопоказан пациентам, у которых применение ацетилсалициловой кислоты или других НПВП вызывает приступы астмы, крапивницу или острый ринит.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение местных НПВП и стероидов может осложнить заживление ран. Одновременное применение препарата Неванак® с лекарственными средствами, увеличивающими время свертывания крови, повышает риск возникновения кровотечения.
Исследования in vitro продемонстрировали очень низкую вероятность взаимодействия с другими лекарственными средствами и возможность связывания с белками плазмы.
Аналоги простагландинов.
Существуют очень ограниченные данные по одновременному применению аналогов простагландинов и препарата Неванак®. Учитывая механизм их действия, одновременное применение указанных лекарственных препаратов не рекомендуется.
Особенности применения
Не применять для инъекций. Проинформируйте пациентов о том, что не следует глотать препарат Неванак®, и о необходимости избегать воздействия солнечных лучей во время применения препарата Неванак®.
НПВП для местного применения могут привести к кератиту. У некоторых пациентов с повышенной чувствительностью длительное применение местных НПВП может привести к повреждению эпителия, истончению роговицы, эрозии роговицы, образованию язвы или перфорации роговицы. Такие явления представляют угрозу потерять зрение. Пациенты, у которых наблюдаются признаки повреждения эпителия роговицы, должны немедленно прекратить применение препарата Неванак® и пройти обследование состояния роговицы.
Применение НПВП местно может замедлять или задерживать заживление ран. Известно, что местное применение кортикостероидов также замедляет или задерживает заживление ран. Одновременное применение местных НПВП и стероидов может осложнить заживление ран.
Постмаркетинговый опыт применения местных НПВП подтверждает, что пациенты, которым проводили повторные и/или сложные офтальмологические операции, пациенты с денервацией роговицы, пациенты с дефектом эпителия роговицы, сахарным диабетом, заболеваниями поверхности глаза (например, синдромом сухого глаза), ревматоидным артритом находятся в группе риска относительно возникновения побочных реакций со стороны роговицы, которые несут угрозу потери зрения. Таким пациентам применять НПВП следует с особой осторожностью. Длительное применение местных НПВП может повысить риск возникновения и степень тяжести побочных реакций со стороны роговицы.
Сообщалось, что одновременное применение НПВП в офтальмологии и проведение офтальмологической операции могут быть причиной интенсивных кровотечений в тканях глаза (включая гифему). Препарат Неванак® следует применять с осторожностью пациентам с предрасположенностью к возникновению кровотечения или тем, кто в настоящее время применяет другие лекарственные средства, которые могут увеличить продолжительность кровотечения.
Существует очень ограниченное количество данных по сопутствующему применения препарата Неванак® с аналогами простагландинов. Учитывая механизм их действия одновременное применение этих препаратов не рекомендуется.
Неванак® содержит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение глаза и обесцветить мягкие контактные линзы. Кроме того, не рекомендуется носить контактные линзы после операции по удалению катаракты.
Пациентам следует рекомендовать не носить контактные линзы во время лечения препаратом Неванак®. Если существует необходимость носить контактные линзы в течение периода лечения, пациентам следует посоветовать снимать контактные линзы перед применением лекарственного препарата и подождать не менее 15 минут до того, как снова их одевать.
Сообщалось о случаях, когда бензалкония хлорид, который широко используется в качестве консерванта в составе офтальмологических лекарственных средств, вызывал точечную кератопатию и/или токсическую язвенную кератопатию. Поскольку препарат Неванак® содержит бензалкония хлорид, следует осуществлять тщательный мониторинг при частом или длительном применении препарата.
Местное применение противовоспалительных лекарственных средств может маскировать развитие острой инфекции глаза. НПВП не имеют никаких антимикробных свойств. В случае возникновения глазной инфекции НПВП следует с особой осторожностью применять одновременно с антибактериальными средствами.
Применение пациентам с нарушением функции печени и почек
Применение препарата Неванак® пациентам с нарушением функции печени и почек не исследовалось. Непафенак выводится из организма главным образом путем биотрансформации, а системное действие на организм после местного применения очень незначительное. Нет необходимости в коррекции дозы для этой категории пациентов.
Перекрестная чувствительность
Возможна перекрестная чувствительность между непафенаком и ацетилсалициловой кислотой, производными фенилуксусной кислоты и другими НПВП.
Способ применения и дозы
Применение взрослым, включая пациентов пожилого возраста
Не превышать рекомендуемую дозировку.
Для предотвращения и лечения боли и воспаления закапывать по 1 капле препарата Неванак® в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (глаз) 3 раза в день, начиная применение за 1 день до операции по удалению катаракты, затем в день операции и в послеоперационный период продолжительностью до 21 дня по назначению врача. Дополнительную каплю препарата следует применить по 30–120 минут до операции.
Для снижения риска возникновения макулярного отека после операции по удалению катаракты у пациентов, больных сахарным диабетом, закапывать по 1 капле препарата Неванак® в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (глаз) 3 раза в день, начиная применения за 1 день до операции по удалению катаракты, затем в день операции и в послеоперационный период продолжительностью до 60 дней согласно назначению врача. Дополнительную каплю препарата следует применить за 30–120 минут до операции.
Способ применения
Для офтальмологического применения.
Следует сообщить пациенту о необходимости тщательно взбалтывать флакон перед применением.
Если одновременно применяют несколько лекарственных средств для местного применения в глаза, интервал между их применением должен быть не менее 5 минут.
Чтобы предупредить загрязнение кончика капельницы и раствора, не следует касаться век и других поверхностей кончиком капельницы. Необходимо держать флакон плотно закрытым, когда он не используется.
Дети
Безопасность и эффективность применения препарата Неванак® детям не установлены, поэтому препарат не рекомендован для применения детям.
Побочные реакции
В ходе клинических исследований, в которых принимали участие 800 пациентов, получавших препарат Неванак®, побочные реакции наблюдались примерно у 3% пациентов. Это привело к прекращению применения препарата у 0,6% пациентов, оказалось меньше, чем в группе пациентов, получавших плацебо (1,3%). Во время клинических исследований наиболее распространенными нежелательными явлениями были кератит, боль в глазах, образование чешуек по краям век, которые наблюдались у 0,5% пациентов.
Нижеприведенные побочные реакции в ходе клинических исследований были признаны связанными с применением препарата Неванак® и классифицируются следующим образом: очень частые (≥1/10), частые (≥1/100 до <1/10), нечастые (≥1/1000 до <1/100), единичные (≥1/10000 до <1/1000), редкие (<1/10000). В рамках каждой группы побочные реакции представлены в порядке уменьшения их степени тяжести.
|Классы систем органов
|Побочные реакции в соответствии с классификатором MedDRA
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Единичные: повышенная чувствительность
|Нарушения со стороны нервной системы
|Единичные: головокружение, головная боль.
|Офтальмологические нарушения
Нечастые: кератит, точечный кератит, дефект эпителия роговицы, аллергический конъюнктивит, боль в глазу, ощущение инородного тела в глазу, образование чешуек по краям век.
Единичные: затуманивание зрения, светобоязнь, сухость глаза, блефарит, зуд глаза, выделения из глаза, повышенное слезотечение, ирит, хороидальная эффузия, отложения на роговице, ощущение дискомфорта в глазу, гиперемия конъюнктивы.
|Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта
|Единичные: тошнота.
|Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей
|Единичные: дерматохалазис, аллергический дерматит.
В период послерегистрационного наблюдения были обнаружены следующие дополнительные побочные реакции. По имеющимся данным нельзя оценить частоту их возникновения. В пределах каждого класса систем органов побочные реакции представлены в порядке уменьшения их тяжести.
|Классы систем органов
|Побочные реакции в соответствии с классификатором MedDRA
|Офтальмологические нарушения
|язвенный кератит, истончение роговицы, помутнение роговицы, рубец на роговице, нарушение процесса заживления (роговица), снижение остроты зрения, отек глаза, раздражение глаза, гиперемия глаза
|Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта
|рвота
|Лабораторные исследования
|повышенное артериальное давление
Пациенты с сахарным диабетом
В ходе отдельного исследования ограниченному количеству пациентов, больных сахарным диабетом (N = 126), препарат Неванак® применяли в течение 60 дней или дольше для предупреждения возникновения макулярного отека после операции по удалению катаракты. Примерно у 2% этих пациентов наблюдались побочные реакции, которые привели к прекращению применения препарата у 0,8%, и такие же результаты были получены у пациентов, которым применяли плацебо (0,8%). О возникновении серьезных побочных реакций, связанных с применением препарата Неванак®, не сообщалось.
Нижеприведенные побочные реакции были признаны связанными с применением препарата Неванак®; они классифицируются следующим образом: очень частые (≥1/10), частые (≥1/100 до <1/10), нечастые (≥1/1000 до <1/100), единичные (≥1/10000 до <1/1000) или редкие (<1/10000). В рамках каждой группы побочные реакции представлены в порядке уменьшения их степени тяжести.
|Классы систем органов
|Побочные реакции
|Офтальмологические нарушения
Частые: точечный кератит.
Нечастые: дефект эпителия роговицы.
Отдельные побочные эффекты
Клинический опыт длительного применения препарата Неванак® для предупреждения отека желтого пятна после операции по удалению катаракты у пациентов, больных сахарным диабетом, ограничен. Побочные реакции со стороны органов зрения у пациентов, больных сахарным диабетом, могут возникать с большей частотой, чем у пациентов других категорий (см. раздел «Особенности применения»).
Пациенты, у которых наблюдаются признаки повреждения эпителия роговицы, должны немедленно прекратить применение препарата Неванак® и пройти обследование состояния роговицы (см. раздел «Особенности применения»).
Из постмаркетинговых исследований применения глазных капель Неванак® были получены данные о случаях повреждения/нарушения роговичного эпителия. Степень тяжести таких побочных явлений варьирует от несерьезных нарушений целостности роговичного эпителия до более серьезных явлений, которые требуют хирургического вмешательства и/или лечения для восстановления остроты зрения.
Согласно данным постмаркетингового опыта применения местных НПВП, пациенты, которым проводили сложные офтальмологические операции, пациенты с денервацией роговицы, пациенты с дефектом эпителия роговицы, сахарным диабетом, заболеваниями поверхности глаза (например, синдромом сухого глаза), ревматоидным артритом и пациенты, которым проводили повторные офтальмологические операции с коротким интервалом, находятся в группе риска возникновения побочных реакций со стороны роговицы, которые несут угрозу потери зрения. При назначении непафенака пациентам, больным сахарным диабетом, с целью предупреждения возникновения макулярного отека после операции по удалению катаракты и при существовании других факторов риска следует повторно оценить соотношение польза/риск и осуществлять тщательный мониторинг состояния пациента.
Срок годности
2 года.
Срок хранения после вскрытия флакона — 4 недели.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С.
Хранить в местах, недоступных для детей.
Упаковка
По 5 мл во флаконе-капельнице «Дроп-Тейнер®»; по 1 флакону в коробке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Алкон-Куврьор/Alcon-Couvreur.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Рийксвег 14, B-2870 Пуурс, Бельгия/Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgium.