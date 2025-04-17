Винница (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
507,89
Экономия при брони: -56,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
508,40
Экономия при брони: -41,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
555,56
Экономия при брони: -68,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
539,02
Экономия при брони: -75,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
547,82
Экономия при брони: -84,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
507,46
Экономия при брони: -45,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
495,50
Экономия при брони: -28,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
537,77
Экономия при брони: -75,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
498,77
Экономия при брони: -48,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн