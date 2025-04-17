Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
508,30
Экономия при брони: -52,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
499,10
Экономия при брони: -42,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
514,36
Экономия при брони: -34,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
483,30
Экономия при брони: -27,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
535,66
Экономия при брони: -54,19 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
495,10
Экономия при брони: -38,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
505,47
Экономия при брони: -52,96 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
521,46
Экономия при брони: -50,33 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
507,00
Экономия при брони: -50,70 грн