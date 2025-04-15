Львов (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
543,33
Экономия при брони: -61,06 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
484,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
511,90
Экономия при брони: -66,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
484,00
Экономия при брони: -38,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
509,19
Экономия при брони: -47,44 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
484,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
485,70
Экономия при брони: -39,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
514,40
Экономия при брони: -68,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
483,00
Экономия при брони: -37,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
510,40
Экономия при брони: -64,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
503,00
Экономия при брони: -57,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
486,20
Экономия при брони: -40,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
549,82
Экономия при брони: -50,25 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
485,60
Экономия при брони: -39,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
D.s.
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
1.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis