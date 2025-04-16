Николаев (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
535,95
Экономия при брони: -17,42 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
509,81
Экономия при брони: -54,64 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
517,69
Экономия при брони: -62,52 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
502,70
Экономия при брони: -42,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
499,70
Экономия при брони: -39,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
540,21
Экономия при брони: -77,92 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
537,30
Экономия при брони: -75,26 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
502,54
Экономия при брони: -40,50 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
501,60
Экономия при брони: -41,10 грн