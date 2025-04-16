Киев
Неванак® (Nevanac)

Неванак® (Nevanac)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 104 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
535,95
Экономия при брони: -17,42 грн
518,53 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
505,12 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
437,86 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
452,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
437,24 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
456,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
509,81
Экономия при брони: -54,64 грн
455,17 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
517,69
Экономия при брони: -62,52 грн
455,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
502,70
Экономия при брони: -42,20 грн
460,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
454,77 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
499,70
Экономия при брони: -39,20 грн
460,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
481,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
540,21
Экономия при брони: -77,92 грн
462,29 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
425,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
537,30
Экономия при брони: -75,26 грн
462,04 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
502,54
Экономия при брони: -40,50 грн
462,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
501,60
Экономия при брони: -41,10 грн
460,50 грн
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