Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
466,00
Экономия при брони: -74,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
452,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
485,60
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
530,75
Экономия при брони: -19,07 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
530,31
Экономия при брони: -59,53 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
515,88
Экономия при брони: -33,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
452,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
482,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
482,00 грн