Одесса (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
543,02
Экономия при брони: -60,11 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
501,55
Экономия при брони: -18,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
503,08
Экономия при брони: -46,73 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
483,00
Экономия при брони: -24,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
538,83
Экономия при брони: -55,84 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
547,19
Экономия при брони: -65,51 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
503,80
Экономия при брони: -45,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
501,98
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
522,35
Экономия при брони: -26,84 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
549,72
Экономия при брони: -67,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
501,42
Экономия при брони: -53,21 грн