Киев (адрес не указан)
Доступно в 692 аптеках в Киев
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Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
506,70
Экономия при брони: -41,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
484,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
512,15
Экономия при брони: -49,73 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
510,00
Экономия при брони: -44,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
503,83
Экономия при брони: -40,54 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
522,70
Экономия при брони: -44,53 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Неванак® капли глазные, суспензия 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
485,28
Экономия при брони: -14,56 грн