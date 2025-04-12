Не применять при заболеваниях печени и почек без консультации врача. Проконсультироваться с врачом перед применением препарата необходимо пациентам с артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, гипертрофией предстательной железы, болезни Рейно (окклюзивным заболеванием сосудов).

Следует избегать одновременного применения с другими препаратами, предназначенными для симптоматического лечения простуды и гриппа, сосудосуживающими препаратами для лечения ринита, лекарственными средствами, содержащими парацетамол.

Содержит парацетамол. Одновременное применение с другими препаратами, содержащими парацетамол, может привести к передозировке. Передозировка парацетамолом может вызвать печеночную недостаточность, может обусловить необходимость трансплантации печени или привести к смерти.

Не следует применять одновременно с симпатомиметиками (такими как деконгестанты, средства, подавляющие аппетит, амфетаминоподобные психостимулирующих средства).

Каждый пакетик содержит 118 мг натрия. Это следует учитывать пациентам, которые придерживаются диеты с контролируемым содержанием натрия. 1 пакетик (1 доза) содержит 3755 мг сахарозы. Это нужно учитывать больным сахарным диабетом. Препарат содержит источник фенилаланина (аспартам, Е 951), что может быть вредным для людей с фенилкетонурией. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость фруктозы, мальабсорбция глюкозы-галактозы или дефицит сахаразы-изомальтазы, не следует принимать этот препарат.

Не превышать рекомендованных доз. Если симптомы не исчезают или ухудшаются в течение более 7 дней лечения, или сопровождаются сильной лихорадкой, сыпью или постоянной головной болью, следует обратиться к врачу.

Если по рекомендации врача препарат применяют в течение длительного периода, необходимо осуществлять контроль функционального состояния печени и картины периферической крови. При длительном применении в высоких дозах возможны апластическая анемия, панцитопения, агранулоцитоз, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения.

Опасность передозировки возникает у больных с нецирротическим алкогольным заболеванием печени. Поступали сообщения о случаях нарушения функции печени/печеночной недостаточности у пациентов с пониженными уровнями глутатиона, например у пациентов с тяжелым истощением, анорексией, низким индексом массы тела или с хроническим алкоголизмом.

У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, которые сопровождаются снижением уровня глутатиона при приеме парацетамола может повыситься риск возникновения метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза является глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу в случае появления этих симптомов.