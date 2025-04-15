Колдрекс Ментол Актив (Coldrex Menthol Active)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
328,35
Экономия при брони: -67,02 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
291,46
Экономия при брони: -10,07 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
330,77
Экономия при брони: -80,64 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
61,79
Экономия при брони: -10,65 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
309,06
Экономия при брони: -76,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
347,05
Экономия при брони: -40,15 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
248,16
Экономия при брони: -41,80 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
358,90
Экономия при брони: -10,77 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
321,48
Экономия при брони: -14,23 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
291,43
Экономия при брони: -38,08 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
302,94
Экономия при брони: -13,21 грн