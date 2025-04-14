Колдрекс Ментол Актив (Coldrex Menthol Active)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
291,35
Экономия при брони: -33,67 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
355,47
Экономия при брони: -44,37 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
307,46
Экономия при брони: -50,34 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
259,22
Экономия при брони: -27,81 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
125,95
Экономия при брони: -20,91 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
307,79
Экономия при брони: -9,86 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
321,68
Экономия при брони: -14,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
161,89
Экономия при брони: -8,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
336,95
Экономия при брони: -74,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
321,79
Экономия при брони: -21,39 грн