Колдрекс Ментол Актив (Coldrex Menthol Active)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
136,75
Экономия при брони: -24,23 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
270,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
144,97
Экономия при брони: -32,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
313,91
Экономия при брони: -15,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
311,22
Экономия при брони: -13,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
294,72
Экономия при брони: -16,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
313,59
Экономия при брони: -35,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
276,37
Экономия при брони: -26,03 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
270,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн