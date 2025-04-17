Колдрекс Ментол Актив (Coldrex Menthol Active)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
383,20
Экономия при брони: -11,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
298,90
Экономия при брони: -18,48 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
292,06
Экономия при брони: -11,83 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
331,53
Экономия при брони: -51,41 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
289,63
Экономия при брони: -9,14 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
317,13
Экономия при брони: -9,77 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
339,23
Экономия при брони: -32,35 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
327,57
Экономия при брони: -12,61 грн