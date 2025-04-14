Киев
Колдрекс Ментол Актив (Coldrex Menthol Active)

Колдрекс Ментол Актив (Coldrex Menthol Active)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 160 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
321,52
Экономия при брони: -14,81 грн
306,71 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
301,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
274,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
319,09
Экономия при брони: -11,80 грн
307,29 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
313,35
Экономия при брони: -70,64 грн
242,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
310,21
Экономия при брони: -67,50 грн
242,71 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
225,62
Экономия при брони: -10,39 грн
215,23 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
48,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
131,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
337,22
Экономия при брони: -17,33 грн
319,89 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
214,94
Экономия при брони: -19,92 грн
195,01 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
242,01
Экономия при брони: -9,74 грн
232,27 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
258,99
Экономия при брони: -36,12 грн
222,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
284,01
Экономия при брони: -33,28 грн
250,73 грн
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