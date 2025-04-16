Колдрекс Ментол Актив (Coldrex Menthol Active)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
227,56
Экономия при брони: -42,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
323,69
Экономия при брони: -17,02 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
318,63
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
213,89
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
337,09
Экономия при брони: -37,83 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
287,88
Экономия при брони: -32,05 грн