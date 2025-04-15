Колдрекс Ментол Актив (Coldrex Menthol Active)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
290,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
300,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
283,87
Экономия при брони: -17,38 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
285,99
Экономия при брони: -71,22 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
270,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
270,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
256,86
Экономия при брони: -86,21 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
300,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
219,02
Экономия при брони: -40,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
321,44
Экономия при брони: -14,69 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
270,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
28,99
Экономия при брони: -6,72 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Колдрекс Ментол Актив порошок для орального раствора пакетик №10
Stada
308,50 грн