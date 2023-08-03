Джайдес® следует применять с осторожностью и после консультации со специалистом. Следует рассмотреть целесообразность удаления системы при наличии любого из указанных ниже состояний или заболеваний или если они возникли впервые:

мигрень, фокальная мигрень, сопровождающаяся асимметричными нарушениями зрения или другими симптомами, свидетельствующими о транзиторной ишемии головного мозга;

чрезвычайно сильная головная боль;

желтуха;

значительное повышение артериального давления;

сердечно-сосудистые заболевания тяжелой степени, такие как инсульт или инфаркт миокарда.

Низкие дозы левоноргестрела могут повлиять на толерантность к глюкозе, поэтому у пациенток, больных сахарным диабетом, применяющих систему Джайдес®, следует контролировать концентрацию глюкозы в крови. Однако обычно нет необходимости изменять терапевтический режим для женщин, больных сахарным диабетом, использующих ВМС, которые высвобождают левоноргестрел.

Медицинское обследование/консультация

Перед применением препарата женщину следует проинформировать о преимуществах и риске применения системы Джайдес®, включая признаки и симптомы перфорации и риск внематочной беременности (см. ниже). Следует провести физикальное обследование пациентки, в том числе органов малого таза и молочных желез. Анализ цитологического мазка из шейки матки следует проводить при необходимости в соответствии с оценкой врача. Следует исключить наличие беременности и заболеваний, передающихся половым путем. Инфекционные заболевания половых путей следует вылечить до установления ВМС. Следует определить расположение матки и размер полости матки. Особенно важно разместить систему Джайдес® в области дна матки, чтобы достичь максимальной эффективности и уменьшить риск экспульсии. Следует тщательно соблюдать инструкции по введению системы.

Следует обратить особое внимание на обучение и овладение техникой правильной установки системы.

Введение и удаление системы могут вызвать боль и кровотечение. Процедура может вызвать вазовагальную реакцию (например, головокружение или приступ у больных эпилепсией).

Женщина должна пройти повторное обследование через 4–6 недель после введения системы для контроля расположения нитей и системы в целом. В дальнейшем рекомендуются плановые визиты к врачу 1 раз в год или чаще при наличии медицинских показаний.

Система Джайдес® не предназначена для использования в качестве средства посткоитальной контрацепции.

Применение системы Джайдес® для лечения тяжелых менструальных кровотечений или защиты от гиперплазии эндометрия во время проведения заместительной терапии эстрогенами не изучалось. Поэтому не рекомендуется применение системы при указанных состояниях.

Внематочная беременность

В ходе клинических исследований общая частота внематочной беременности у женщин, применяющих систему Джайдес®, составляет примерно 0,11 на 100 женщин в год. Примерно половина беременностей, которые возникают у женщин с установленной системой Джайдес®, могут быть внематочными. Женщины, которые планируют пользоваться системой Джайдес®, должны получить консультацию относительно признаков, симптомов и рисков внематочной беременности. Женщину, которая забеременела во время применения системы Джайдес®, следует обследовать для исключения внематочной беременности.

Женщины, у которых ранее была внематочная беременность, хирургическая операция на трубах или инфекционное заболевание органов малого таза в анамнезе относятся к группе повышенного риска внематочной беременности. Возможность внематочной беременности следует рассмотреть в случае появления болей в нижней части брюшной полости, особенно при отсутствии менструаций или если кровотечения появляются у женщины с аменореей.

Поскольку внематочная беременность может повлиять на фертильность в будущем, необходимо тщательно изучить все преимущества и риски использования системы Джайдес®, в частности для женщин, которые еще не рожали.

Использование женщинами, которые не рожали. Система Джайдес® не является методом контрацепции первого выбора для женщин, которые не рожали, поскольку клинический опыт применения системы у данной группы женщин ограничен.

Влияние на характер менструального кровотечения

Влияние на интенсивность менструального кровотечения является ожидаемым у большинства пациенток, которые пользуются системой Джайдес®, и рассматривается как результат прямого действия левоноргестрела на эндометрий, он может не коррелировать с деятельностью яичников.

В первые месяцы пользования часто наблюдаются нерегулярные кровотечения/кровянистые выделения. В дальнейшем сильная супрессия деятельности эндометрия приводит к уменьшению продолжительности и объема менструальных кровотечений. Скудные кровянистые выделения часто трансформируются в олигоменорею или аменорею.

Клинические данные свидетельствуют о том, что редкие кровотечения и/или аменорея могут постепенно развиваться. До окончания третьего года примерно у 22,3% и 11,6% женщин, пользующихся ВМС, наблюдаются редкие кровотечения и/или аменорея соответственно. Если у женщины через 6 недель после последней менструации не наступает новая менструация, следует исключить беременность. Если не наблюдаются другие симптомы беременности, потребности в проведении повторного теста на беременность у женщин с аменореей нет до тех пор, пока не появятся другие признаки беременности.

Если со временем, кровотечения увеличиваются и/или становятся более нерегулярными, следует рассмотреть целесообразность проведения соответствующих диагностических мероприятий, поскольку нерегулярные кровотечения могут быть симптомом полипов эндометрия, гиперплазии или рака. Тяжелые кровотечения могут свидетельствовать о незамеченной экспульсии ВМС.

Инфекционные заболевания органов таза

Система Джайдес® и вводящая трубка являются стерильными, но они могут стать векторами для переноса микроорганизмов в верхние половые пути из-за бактериального загрязнения при введении системы. Сообщалось об инфекционных заболеваниях органов малого таза при использовании любых ВМС или внутриматочных устройств. Клинические исследования показали, что инфекционные заболевания органов малого таза чаще всего наблюдаются в начале использования системы Джайдес®, что соотносится с данными об использовании медных внутриматочных устройств. Наибольший риск возникновения инфекционных осложнений наблюдается в течение первых трех недель после введения системы, затем риск инфекции снижается.

Перед началом использования системы Джайдес® пациенток следует обследовать и оценить наличие факторов риска развития инфекционных заболеваний органов таза (например, наличие нескольких половых партнеров, инфекций, передающихся половым путем, воспалительные заболевания органов малого таза в анамнезе). Инфекционные заболевания тазовых органов, такие как воспалительные заболевания органов малого таза, могут привести к серьезным последствиям, повлиять на репродуктивную функцию и повысить риск возникновения внематочной беременности.

Как и при проведении других гинекологических или хирургических манипуляций возможно развитие тяжелых инфекций или сепсиса (включая сепсис, этиологическим фактором является стрептококк группы А) при введении внутриматочного устройства, хотя достоверность данных осложнений является крайне малой.

Если у женщины наблюдается рецидив эндометрита или воспалительного заболевания органов малого таза или острое воспаление тяжелой степени или воспаление, которое не поддается лечению в течение нескольких дней, систему Джайдес® следует удалить.

Необходимо провести бактериологические исследования, а также рекомендуется тщательный мониторинг состояния пациентки при наличии даже отдельных симптомов инфекционного поражения.

Экспульсия

В ходе клинических исследований частота экспульсии (самопроизвольного выпадения) системы Джайдес® была низкой и находилась в том же диапазоне, что и при применении других ВМС или внутриматочных устройств. Симптомами частичной или полной экспульсии системы Джайдес® могут быть боль и кровотечение. Однако система может выйти из полости матки и незаметно для женщины, приводя к снижению или потере контрацептивной защиты. Поскольку система Джайдес® со временем снижает количество менструальных выделений, их усиление может быть признаком экспульсии.

Систему Джайдес®, которая частично сместилась, следует удалить. Сразу после ее удаления можно ввести новую систему при условии исключения вероятности беременности.

Женщину следует проконсультировать, как проверять наличие нитей системы Джайдес® и связаться с врачом, если нити системы не ощущаются.

Перфорация

В редких случаях, чаще всего при введении, внутриматочный контрацептив может привести к перфорации (проткнуть) тело матки или шейку матки, хотя это может быть не выявленным в течение некоторого времени, что может снизить контрацептивную эффективность системы Джайдес®. Если есть трудности при введении системы и/или необычная боль или кровотечение во время или после введения, следует немедленно принять соответствующие меры, такие как гинекологическое обследование и УЗИ с целью исключения вероятности перфорации стенки матки. Такую систему следует удалить. Может потребоваться хирургическое вмешательство.

В ходе проспективного сравнительного неинтервенционного когортного исследования у пользователей других внутриматочных устройств (N = 61448 женщин) частота перфораций в течение 1-летнего периода наблюдения составила 1,3 (95% доверительный интервал: 1,1–1,6) на 1000 введений во всем когортном исследовании; 1,4 (95% доверительный интервал: 1,1–1,8) на 1000 введений других левоноргестрелсодержащих ВМС в когорте и 1,1 (95% доверительный интервал: 0,7–1,6) на 1000 введений внутриматочных устройств, содержащих медь.

Данные исследований указывают на то, что в обоих случаях введение в период кормления грудью и введение в период до 36 недель после родов связано с повышенным риском перфорации (см. таблицу 2). Оба фактора риска не зависели от типа введенного внутриматочного устройства.

Таблица 2.

Частота перфорации на 1000 введений в когорте женщин, принимавших участие в исследовании в течение 1 года наблюдения, которая разделена по наличию кормления грудью на момент введения и время введения после родов.

Кормление грудью в период введения Отсутствие кормления грудью в период введения Введение ≤ 36 недель после родов 5,6 95% доверительный интервал: 3,9–7,9; n = 6047 введений 1,7 95% доверительный интервал: 0,8–3,1; n = 5927 введений Введение > 36 недель после родов 1,6 95% доверительный интервал: 0,0–9,1; n = 608 введений 0,7 95% доверительный интервал: 0,5–1,1; n = 41910 введений

При удлинении периода наблюдения до 5 лет в подгруппе данного исследования (n = 39009 женщин, которые использовали другую ЛНГ-ВМС или внутриматочные спирали, содержащие медь, для 73% этих женщин данные были доступны в течение всего 5-летнего периода наблюдения) частота перфораций, обнаруженная в любое время в течение 5-летнего периода, составила 2,0 (95% ДИ: 1,6–2,5) на 1000 введений. Введение в период кормления грудью и в период до 36 недель после родов были подтверждены как факторы риска перфорации также в подгруппе наблюдения в течение 5 лет.

Риск перфорации может повышаться у женщин с фиксированным загибом матки.

Следует провести повторное обследование после введения согласно рекомендациям, изложенным в разделе «Медицинское обследование/консультация», которое может быть адаптировано по клиническим показаниям для женщин с факторами риска перфорации.

Отсутствующие нити

Если во время очередного осмотра нити удаления визуально не идентифицируются в шейке матки, следует исключить экспульсию или вероятность беременности. Нити могли втянуться в матку или канал шейки матки и затем снова появиться во время следующей менструации. Если беременность исключена, местонахождение нитей можно определить осторожным зондированием канала шейки матки с помощью соответствующего инструмента. Если найти нити не удается, следует рассмотреть возможность перфорации или экспульсии. Чтобы убедиться в правильном расположении системы, можно провести ультразвуковое исследование. Если возможности провести ультразвуковое обследование нет, либо оно не дало желаемых результатов, для определения размещения системы Джайдес® можно воспользоваться методом рентгеновского исследования.

Кисты яичников/увеличение фолликулов яичников

Из-за того, что контрацептивный эффект системы Джайдес® главным образом реализуется путем местного действия в матке, в целом не происходит никаких изменений овуляции, в частности, происходит регулярное созревания фолликула, выход яйцеклетки (ооцита) в результате разрыва зрелого фолликула и атрезия фолликула у женщин репродуктивного возраста. Иногда атрезия фолликула задерживается, и развитие фолликула может продолжаться. Такие увеличенные фолликулы клинически нельзя отличить от кист яичника, и они диагностировались примерно у 13,2% женщин, применяющих систему Джайдес®. Большинство таких фолликулов является бессимптомными, хотя некоторые могут сопровождаться болями в области таза или диспареунией.

В большинстве случаев увеличенные фолликулы исчезают спонтанно в течение двух-трех месяцев наблюдения. Если фолликулы не исчезают, рекомендуется постоянный ультразвуковой мониторинг или другие диагностические/терапевтические процедуры. В редких случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Психические расстройства

Подавленное настроение и депрессия являются хорошо известными побочными явлениями, которые могут возникнуть на фоне применения гормональных контрацептивов (см. раздел «Побочные реакции»). Депрессия может быть серьезным состоянием и является хорошо известным фактором риска суицидального поведения и самоубийства. Женщинам следует посоветовать обратиться к врачу при изменениях настроения и появлению симптомов депрессии, в том числе вскоре после начала использования препарата.