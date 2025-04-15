Львов (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2604,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2604,60
Экономия при брони: -55,30 грн
2549,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2604,60
Экономия при брони: -55,30 грн
2549,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2604,60
Экономия при брони: -55,30 грн
2549,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,80
Экономия при брони: -56,50 грн
2549,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Біла ромашка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,87
Экономия при брони: -78,18 грн
2527,69 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2509,36 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2549,30 грн