Винница (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2756,70
Экономия при брони: -166,55 грн
2590,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2738,91
Экономия при брони: -147,94 грн
2590,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2494,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2775,33
Экономия при брони: -185,09 грн
2590,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2689,60
Экономия при брони: -102,70 грн
2586,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2708,51
Экономия при брони: -119,85 грн
2588,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2831,82
Экономия при брони: -189,83 грн
2641,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2746,36
Экономия при брони: -103,54 грн
2642,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2576,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2674,35
Экономия при брони: -96,41 грн
2577,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн