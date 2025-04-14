Днепр (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2729,47
Экономия при брони: -173,79 грн
2555,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2665,47
Экономия при брони: -91,88 грн
2573,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2713,26
Экономия при брони: -141,45 грн
2571,81 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2720,21
Экономия при брони: -136,67 грн
2583,54 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2620,57
Экономия при брони: -98,85 грн
2521,72 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2691,23
Экономия при брони: -96,28 грн
2594,95 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2665,51
Экономия при брони: -140,87 грн
2524,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2643,30
Экономия при брони: -109,46 грн
2533,84 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2505,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2832,61
Экономия при брони: -194,69 грн
2637,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2763,64
Экономия при брони: -170,27 грн
2593,37 грн