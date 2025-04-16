Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2749,81
Экономия при брони: -157,66 грн
2592,15 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2723,41
Экономия при брони: -130,92 грн
2592,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2750,59
Экономия при брони: -156,91 грн
2593,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2724,66
Экономия при брони: -139,10 грн
2585,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2740,20
Экономия при брони: -152,59 грн
2587,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2705,30
Экономия при брони: -114,51 грн
2590,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2463,12 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2493,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2725,55
Экономия при брони: -139,88 грн
2585,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн