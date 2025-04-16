Николаев (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2578,19
Экономия при брони: -83,81 грн
2494,38 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2604,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2748,51
Экономия при брони: -157,54 грн
2590,97 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2765,55
Экономия при брони: -174,63 грн
2590,92 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2750,34
Экономия при брони: -163,98 грн
2586,36 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2423,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2648,50
Экономия при брони: -149,75 грн
2498,75 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2702,43
Экономия при брони: -112,13 грн
2590,30 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2711,10
Экономия при брони: -124,91 грн
2586,19 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2665,06
Экономия при брони: -173,70 грн
2491,36 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн