Харьков (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2604,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2691,07
Экономия при брони: -102,80 грн
2588,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2671,40
Экономия при брони: -176,85 грн
2494,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2577,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,80
Экономия при брони: -28,80 грн
2577,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2443,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через null мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2589,59 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2521,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2708,93
Экономия при брони: -119,87 грн
2589,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через null мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2533,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2465,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2767,69
Экономия при брони: -181,06 грн
2586,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Джайдес® внутриматочная система с левоноргестрелом 13.5 мг блистер №1
Bayer Oy
2605,60 грн