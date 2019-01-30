Гербион® сироп исландского мха (Herbion syrup of iceland moss) (220203) - инструкция по применению ATC-классификация
Гербион сироп исландского мха инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат Гербион сироп исландского мха содержит густой экстракт исландского мха, который оказывает противокашлевое, иммуностимулирующее, антибактериальное и противовоспалительное действие. Основными компонентами экстракта исландского мха являются слизь в форме растворимых в воде полисахаридов, в основном лихенин и изолихенин, а также горькие лишайниковые кислоты. Полисахариды проявляют обволакивающий эффект на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, образуя защитный слой, который оказывает успокаивающее воздействие на поверхности слизистых оболочек, благодаря чему уменьшается кашлевой рефлекс, вызванный внешними раздражителями, и смягчается сухой и раздражающий кашель. Слизь также соединяется с водой на поверхности слизистой оболочки и таким образом оказывает местное обволакивающее действие на раздраженные и сухие слизистые оболочки полости рта и горла.
Показания Гербион сироп исландского мха
сухой, раздражающий кашель и охриплость;
- сухость слизистых оболочек в сухом воздухе жилых помещений или в недостаточно увлажненных офисных помещениях во время отопительного периода, а также при ограниченном носовом дыхании или во время спортивных занятий;
- сильная нагрузка на голосовые связки.
Применение Гербион сироп исландского мха
перед применением встряхнуть флакон. Применяют у взрослых и детей внутрь, используя мерную ложку.
Взрослые и дети в возрасте старше 16 лет: 15 мл сиропа 4 раза в сутки (что соответствует 360 мг густого экстракта исландского мха в сутки).
Дети в возрасте 10–16 лет: 10 мл сиропа 4 раза в сутки (что соответствует 240 мг густого экстракта исландского мха в сутки).
Дети в возрасте 4–10 лет: 5 мл сиропа 4 раза в сутки (что соответствует 120 мг густого экстракта исландского мха в сутки).
Дети в возрасте от 1 года до 4 лет: 2,5 мл сиропа 4 раза в сутки (что соответствует 60 мг густого экстракта исландского мха в сутки).
Препарат Гербион сироп исландского мха рекомендуется запивать большим количеством чая или другого теплого напитка, но не ранее чем через 20 мин после приема препарата, поскольку препарат быстро выводится из слизистой оболочки полости рта и горла.
Продолжительность лечения зависит от течения и тяжести заболевания и определяется врачом индивидуально. После исчезновения клинических симптомов заболевания рекомендуется принимать препарат еще несколько дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любым вспомогательным веществам.
Побочные эффекты
в редких случаях могут возникнуть аллергические реакции. В случае появления любых нежелательных побочных реакций лечение следует прекратить и проконсультироваться с врачом.
Особые указания
в случае появления одышки, лихорадки, мокроты с примесью гноя или крови, охриплости голоса или кровянистых выделений из носа следует обратиться к врачу.
Если улучшение состояния не наступает через 4–5 дней после начала приема, следует обратиться к врачу.
Препарат Гербион сироп исландского мха содержит сорбитол. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат.
Этот препарат содержит незначительное количество этанола (спирта), менее 100 мг/дозу.
Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку клинические данные по применению экстракта исландского мха в период беременности и кормления грудью ограничены, сироп не рекомендуется применять у беременных и женщин, которые кормят грудью. Данные о влиянии этого препарата на фертильность отсутствуют.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте от 1 года.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных относительно негативного влияния препарата Гербион сироп исландского мха на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
не сообщалось о влиянии препарата Гербион сироп исландского мха на действие других препаратов. Никаких исследований взаимодействия не проводили.
Передозировка
не следует принимать дозы, превышающие рекомендованные. Случаев передозировки не отмечено.
Условия хранения
лекарственное средство должно быть использовано в течение 3 мес после первого открытия флакона.
Не охлаждать.