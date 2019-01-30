в случае появления одышки, лихорадки, мокроты с примесью гноя или крови, охриплости голоса или кровянистых выделений из носа следует обратиться к врачу.

Если улучшение состояния не наступает через 4–5 дней после начала приема, следует обратиться к врачу.

Препарат Гербион сироп исландского мха содержит сорбитол. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат.

Этот препарат содержит незначительное количество этанола (спирта), менее 100 мг/дозу.

Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку клинические данные по применению экстракта исландского мха в период беременности и кормления грудью ограничены, сироп не рекомендуется применять у беременных и женщин, которые кормят грудью. Данные о влиянии этого препарата на фертильность отсутствуют.

Дети. Препарат применяют у детей в возрасте от 1 года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных относительно негативного влияния препарата Гербион сироп исландского мха на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.