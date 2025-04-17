Гербион® сироп исландского мха (Herbion syrup of iceland moss)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
283,79
Экономия при брони: -28,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
304,60
Экономия при брони: -31,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,36
Экономия при брони: -23,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
309,00
Экономия при брони: -35,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
308,20
Экономия при брони: -35,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
296,60
Экономия при брони: -23,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
285,42
Экономия при брони: -21,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,77
Экономия при брони: -33,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
308,00
Экономия при брони: -34,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
271,37
Экономия при брони: -21,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
304,90
Экономия при брони: -31,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
288,09
Экономия при брони: -23,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,88
Экономия при брони: -23,22 грн