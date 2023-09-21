Цетрария исландская (исландский лишайник, исландский мох - Cetraria islandica, Lichen islandicus) — многолетний лишайник семейства пармелиевых. Лекарственным сырьем являются слоевища цетрарии исландской.

В слоевище цетрарии найдены полисахариды, содержание которых колеблется от 30 до 70% массы сухого сырья. Большую часть этих углеводов составляет лихенин (лишайниковый крахмал). Слоевища цетрария содержат 2– 3% кристаллического горького вещества — цетрарина (цетраровой кислоты). В них обнаружены также лихестериновая, протолихестериновая, фумарпротоцетраровая, аскорбиновая и фолиевая кислоты, камеди, минеральные соли (1–2%) и витаминs группы В. Слоевища цетрарии исландской, как и многие другие лишайники, содержат также усниновую кислоту, обладающую противомикробным действием.

Слоевища этого растения входят в состав грудных и желудочных сборов (чаев).