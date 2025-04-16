Гербион® сироп исландского мха (Herbion syrup of iceland moss)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
304,87
Экономия при брони: -9,91 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
296,60
Экономия при брони: -28,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
284,80
Экономия при брони: -20,25 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
306,70
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
274,43
Экономия при брони: -22,07 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
280,73
Экономия при брони: -27,29 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
297,00
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,50
Экономия при брони: -53,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
297,00
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
277,56
Экономия при брони: -40,87 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
277,62
Экономия при брони: -16,87 грн