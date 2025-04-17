Гербион® сироп исландского мха (Herbion syrup of iceland moss)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
301,10
Экономия при брони: -31,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
275,35
Экономия при брони: -8,26 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,50
Экономия при брони: -52,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
308,80
Экономия при брони: -39,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
288,75
Экономия при брони: -33,58 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
298,50
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
279,20
Экономия при брони: -14,91 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
306,80
Экономия при брони: -37,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
280,29
Экономия при брони: -25,12 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
308,80
Экономия при брони: -39,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
274,10
Экономия при брони: -18,42 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
302,26
Экономия при брони: -35,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Гербион® сироп исландского мха сироп 6 мг/мл флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto